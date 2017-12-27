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2017 рік Україна завершує низкою важливих досягнень і має прискорити економічне зростання – Президент

28 грудня 2017 року - 17:00

2017 рік Україна завершує низкою важливих досягнень і має прискорити економічне зростання – Президент

Україна завершує 2017 рік низкою важливих  досягнень і успіхів у впровадженні реформ. Про це сказав Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Одеської області.

 За словами Глави держави,  одним із найважливіших є продовження підтримки України Європейським Союзом та країнами світу у боротьбі за відстоювання незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.

«Європейський Союз продемонстрував єдність з нами і продовжив санкції проти Російської федерації, незважаючи на те, що для них це непросте рішення. Рішення солідарності з Україною, підтримки України, підтримки нашої великої 45-мільйонної нації для них є пріорітетом, бо справедливість і правда з нами. І агресор повинен заплатити свою ціну. І до цього рішення доєдналися США, Японія, Канада, Австралія і велика кількість союзників по всьому світу», - наголосив Петро Порошенко.

Президент вважає також головним досягненням 2017-го  запровадження країнами ЄС безвізового режиму для українських громадян.

«Безвіз - коли український паспорт почали шанувати. З 11 червня кожен українець, який отримав біометричний паспорт, не стоячи у чергах, не сплачуючи візові збори, не заповнюючи купу нікому не потрібних паперів, може вільно подорожувати Європейським Союзом. Залізну завісу російської імперії чи СРСР зруйновано», - сказав він. Не менш значущим є рішенням про завершення ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС.

Вагомими є і продовження програми децентралізації, за якою бюджети територіальних громад зросли в сім разів, зросли їх повноваження. Люди самі визначають, що робити, а це дає можливість будувати та відкривати нові школи, садки, лікарні. «Сьогоднішнє відкриття відділення невідкладної медичної допомоги є яскравим тому прикладом», - сказав Петро Порошенко.

За його словами,  у 2017-му запущена судова реформа і розпочав роботу новий Верховний Суд, сформований за безпрецедентно новим, прозорим принципом.

Крім того, будуються дороги по всій Україні – більше 300 км доріг збудовано і капітально відремонтовано.

«Впевнений в тому, що зараз найважчі випробування вже позаду. Уряд повинен прискорити темпи економічного зростання і Президент зробить декілька важливих ініціатив з покращення інвестиційного клімату», - зазначив він. 

Глава держави нагадав, що Україна піднялася зі 153 місця у рейтингу Doing Business до 76. «Це є найбільший прогрес, який продемонструвала будь-яка країна за будь-який час», - констатував він.

Водночас, Петро Порошенко висловив переконання, що цього не достатньо і економіка має підніматися швидко для того, щоб були можливості для реалізації подальших реформ. 

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