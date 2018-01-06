85-і роковини Голодомору 1932-33 років в Україні будуть відзначені на найвищому організаційному та державному рівнях – засідання Оргкомітету

Під спільним головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та Глави Адміністрації Президента України Ігоря Райніна відбулось засідання Організаційного комітету з підготовки і проведення заходів у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-33 років в Україні – геноциду українського народу. У засіданні Оргкомітету взяли участь представники Кабінету Міністрів України, провідні історики, представники громадських об’єднань, організацій закордонних українців та уповноважені представники адміністрації міста Києва.

За словами Ігоря Райніна, Президент України наголошує на важливості і пріоритетності гідного відзначення 85-х роковин Голодомору 1932-33 років в Україні на високому державному рівні. При цьому він зазначив, що Глава держави вимагає безумовного виконання Указу Президента та Постанови КМУ щодо належного вшанування цієї пам’ятної для кожного українця дати.

Під час засідання Організаційного комітету були розглянуті питання про заходи у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-33 років в Україні – геноциду українського народу, про будівництво другої черги Національного музею «Меморіал жертв Голомору». Ігор Райнін акцентував увагу присутніх на необхідності до листопада поточного року досягти суттєвого прогресу у будівництві другої черги Меморіалу жертвам тоталітаризму, підготувати та провести Міжнародний форум присвячений 85-м роковинам Голодомору 1932-33 років в Україні, а також низку заходів в різних країнах світу, які б належним чином висвітлили ці трагічні події в історії українського народу та вшанували пам’ять жертв трагедії.

Учасники засідання обговорили питання щодо організації у листопаді 2018 року Міжнародного форуму присвяченого 85-м роковинам Голодомору в Україні 1932-33 років, спорудження у Києві пам’ятника визначному досліднику Голодомору в Україні Джеймсу Мейсу, а також визнання світовою спільнотою – іноземними державами та міжнародними організаціями Голодомору 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу. Також були детально обговоренні питання відновлення роботи зі створення Національної книги пам’яті жертв Голодомору, проведення наукових, історичних досліджень теми організованого штучного голоду в Україні та видання історичних книг, присвячених темі Голодомору-геноциду українського народу.

В свою чергу, Глава Уряду Володимир Гройсман наголосив, що «гідне вшанування жертв Голодомору є питанням збереження нашої пам’яті, нашої ідентичності, справедливості і людської совісті». Прем’єр-міністр запропонував також гідним чином вшанувати та увічнити пам’ять людей, які досліджували заборонену тему штучного голоду та розповідали правду про Голодомор в Україні.