Авіаквитки мають бути доступними для більшості українців – Президент під час підписання контрактів з авіакомпанією Ryanair

Президент Петро Порошенко взяв участь у церемонії підписання контрактів між ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», ДП «Міжнародний аеропорт «Львів імені Данила Галицького» та авіакомпанією Ryanair.

Глава держави подякував керівництву компанії Ryanair, українській команді. «Дуже приємно, що ми почали цю фантастичну співпрацю», - сказав він. Президент наголосив, що приділяє багато уваги питанню доступності авіаквитків, оскільки це не просто можливості перевезення за дуже конкурентними тарифами сотень тисяч, якщо не мільйонів українських громадян.

«Це як знак якості – якості інвестиційного клімату, якості умов для конкуренції. Я дуже мріяв про це, коли 11 червня ми відкривали символічні двері в Європу, коли запроваджували безвізовий режим», - наголосив Глава держави. Він нагадав, що це відбувалося на Закарпатті за участі Президента Словаччини.

«І тоді перше питання було – дуже важливо, що ми отримали безвіз, але як отримати дешеві можливості за конкурентними цінами подорожувати до Європи. Відповідь дуже проста – створіть конкуренцію на ринку авіаперевезень. Бо залізниця сьогодні вже працює і квитки є доступними, автобусне сполучення – розширюється, і авіаквитки, безумовно, мають бути доступними для більшості українських громадян», - зауважив Петро Порошенко. За словами Глави держави, Ryаnair буде здійснювати польоти за 10 напрямками з Києва і 5 напрямками зі Львова.

Президент привітав всіх українців з цією можливістю. «Середня вартість квитка для України буде нижче 40 євро. Це дуже конурентні ціни. І компанія розраховує за перший рік перевезти мільйон українців», - зазначив Президент.

За словами Президента, аеропорт «Бориспіль», за інформацією його керівника Павла Рябікіна, перевіз минулого року 10,5 млн пасажирів. Він також зауважив, що аеропорт Львова перевіз 1 млн пасажирів. «Декілька років тому ми про це навіть мріяти не могли», - зазначив він.

Водночас, Президент наголосив, що це не все, що збирається робити Ryanair в Україні. «Моя команда ретельно обговорили з ними можливість створення тут ІТ-центра Ryanair. Україна славиться своїми ІТ-шниками. І навіщо їм їхати у Варшаву, Вроцлав, Дублін, в Естонію, коли дуже конкурентна робота і сотні робочих місць можуть бути створені в Україні?», - сказав він

Крім того, ведуться переговори про можливе створення центру обслуговування і це також важливо для остаточного закріплення Ryanair в Україні.

«Але найголовніше для українців, які отримали безвізовий біометричний паспорт, з яким не потрібно стояти довгі черги в посольствах, консульствах чи візових центрах, в Інтернеті купивши за 10 чи 19 євро квиток Ryanair, на власні очі можуть переконатися у правильності вибраного нами шляху розвитку - європейського розвитку України», - підкреслив Петро Порошенко.

Він висловив переконання, громадяни України підтримають пропозицію Президента про внесення у Конституцію і остаточне, незворотнє закріплення в Основному законі європейського і євроатлантичного напрямку розвитку нашої держави. «Бо краще один раз побачити ніж сто раз почути. І можливість у цьому переконатися, можливість це побачити на власні очі на сьогоднішній день стає набагато реальнішою», - зазначив він.

При цьому Президент зауважив, що єдине про що він шкодує, що для запуску першого рейсу буде потрібен певний час, близько півроку. За його словами, перші польоти очікуються приблизно у жовтні, бо для України потрібно закупити окремі літаки, створити всю необхідну інфраструктуру і сервіс.

«Мене попросили дуже обережно висловлюватись про подальші кроки розвитку. Але я все ж таки скажу про це - я звернувся до наших партнерів Ryanair із проханням проаналізувати і створити конкурентні можливості перевезень пасажирів всередині країни. Я також отримав дуже позитивну і схвальну відповідь», - розповів Глава держави.

Президент зауважив, що конкуренція - це рух вперед. «А Ryanair дуже сильний конкурент і приємно, що він сьогодні підтверджує конкурентність українського ринку авіаперевезень саме звідси - з «Борисполя», з Києва, з України», - сказав він.

В свою чергу, головний виконавчий директор компанії Рейнеір Майкл О’Лірі подякував Президентові, його команді та Уряду за підтримку і сприяння у виході компанії на український ринок.

«Нам дуже приємно бути сьогодні в Києві і фінально оголосити про новую інвестицію в Україну», - сказав Майкл О’Лірі. Він повідомив, що компанія оголошує 10 нових рейів з Києва та 5 рейсів зі Львова. «Я хочу запевинити Президента, що це лише початок серйозних інвестицій в Україну, які ми плануємо швидко збільшити», - підкреслив Майкл О’Лірі.

Він підкреслив, що таке рішення стало можливим завдяки діям Президента, українського Уряду щодо запровадежння безвізового режиму для українців і відкрило можливіть приходу в нашу країну такого потужного лоукост-авіаперевізника як Рейнеір. Майкл О’Лірі також заначив, що компанія очікує, що 40% пасажирів становитимуть відвідучвачі України з країни Європи.

Головний виконавчий директор підкреслив, що переговори з українським Урядом були напруженими і, в результаті «Україна перемогла Ірландію». Однак, Глава держави наголосив, що це ситуація «win-win», коли виграють обидві сторони.

Майкл О’Лірі також зазначив, що крім міжнародних перевезень компанія розглядає можливість запуску внутрішніх рейсів в Україні та відкриття нових напрямків з різних міст нашої країни до європейських країн.