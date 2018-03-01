Австрійські компанії приносять в Україну європейські стандарти, технології та європейські ноу-хау – Глави держав на українсько-австрійському бізнес-форумі

Президент України Петро Порошенко та Федеральний Президент Республіки Австрія Александер Ван дер Беллен взяли участь у роботі українсько-австрійського бізнес-форуму.

Президент повідомив, що позавчора мав унікальну зустріч з бізнесом, на якій були присутні більше 700 представників бізнес-асоціацій і найбільших бізнес компаній. Він зазначив, що такі зустрічі є результативними для захисту бізнесу та поліпшенню умов роботи інвесторів в Україні. Наприклад, вже після перших двох зустрічей, під час яких було озвучено скарги про тиск на підприємців з боку силовиків, було підготовлено та ухвалено так званий Закон «маски-шоу стоп», який забороняє силовикам вчиняти тиск на бізнес.

«Як перший важливий результат – за 3,5 години останньої зустрічі ми не мали жодної скарги на дії силовиків. Це для мене був найбільш важливий висновок всіх зустрічей», - зазначив Петро Порошенко. Він також повідомив, що під час останньої зустрічі обговорювалося питання заміни податку на прибуток на податок на виведений капітал, який успішно себе показує в Естонії, Грузії і забезпечує економічне зростання.

Глава держави зазначив, що сьогодні Президента Австрії супроводжують в Україні більше сорока представників австрійських кампаній, тому що надзвичайно цікавляться можливостями інвестицій, розвитку виробництва, розвитку ринків, зміцненням економічних, політичних і культурних стосунків.

«Рівно чотири роки, коли відбулась незаконна анексія Криму, у представників багатьох компаній були думки про небезпечність подальшого перебування в Україні. У декого не витримали нерви і вони пішли. Зараз дуже шкодують про це», - нагадав він.

Глава Української держави звернувся із словами вдячності до кожного австрійського підприємця, який працює в Україні: «Жоден з вас, жоден із сотень австрійських компаній не пішов із України. Кожен з вас твердо вірив у перспективи співпраці України і Австрії».

За його словами, сьогодні Австрія посідає шосте місце серед усіх країн-інвесторів України, а австрійські підприємства створили більше 30 тис. робочих місць. «Ці компанії приносять європейські методи, стандарти, технології та європейські ноу-хау», - зауважив він.

Серед заходів, спрямованих на захист інвесторів та поліпшення інвестклімату, Президент назвав ухвалення у першому читанні Закону про Антикорупційний суд, створення Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства запобігання корупції, публічний відбір суддів тощо. За його словами, проведення судової реформи і повністю перезавантажений Верховний Суд забезпечує українцям право на справедливість, а інвесторам право на захист – надійний і ефективний.

Глава держави також нагадав про прийняття нового Закону про приватизацію, який запроваджує нові правила продажу державного майна; зміну законодавчих правил відшкодування податку на додану вартість; запровадження унікальної електронної системи державних закупівель ProZorro; впровадження децентралізації. Крім того, проведення очищення банківської системи та відновлення ефективності діяльності банківського сектора.

Він підкреслив, що відбуваються кардинальні зміни в інвестиційному кліматі, змінюється Податковий кодекс, зменшується податкове навантаження на заробітну плату, спрощуються процедури регулювання будівельної діяльності, полегшується можливість відкриття і реєстрації компаній.

«Наголошую, що це лише початок. Зараз йде предметна дискусія про створення Державного бюро розслідувань і, що надзвичайно важливо для бізнесу, Національного бюро фінансової безпеки. Більше не будуть мати права ні прокуратура, ні Служба безпеки, ні поліція – ніхто, приходити до бізнесу. Буде створена лише одна аналітична служба, яка буде забезпечувати ефективний захист державних інтересів», - наголосив Петро Порошенко.

Він також висловив переконання, що Україна сьогодні відкриває ще більше можливостей для інвестицій. Президент навів дані соціологічних досліджень, згідно з якими більше 70% опитаних вважають, що Україна входить до першої п’ятірки інвестиційно привабливих країн, куди треба інвестувати.

В цьому контексті Глава держави зазначив, що в Україні суттєво зростають інвестицій з боку Австрії. Найбільший іноземний банк, що працює в нашій державі – австрійський, найбільші страхові компанії – також австрійські, одна з австрійських компаній 80% сировини, зокрема чавуну, бере з України. Австрійською компанією в Україні налагоджено виробництво лиж. «Що ще може бути кращим символом для нашої співпраці?», - звернувся Петро Порошенко до присутніх.

«У нас дуже багато позитивних історій, у нас дуже багато вражень інвесторів про те, як змінилася Україна за останні 3,5 роки. У мене прохання до вас. Перше – продовжуйте інвестувати в Україну ті, хто вже інвестував. Друге – ті, хто ще коливається – зараз саме правильний час і місце бути тут зараз. І третє – не мовчіть, говоріть про ваші враження в Україні. Бо я абсолютно переконаний, що не можна бути в Україні і не закохатися в неї», - додав Глава держави.

Федеральний Президент Республіки Австрія Александер Ван дер Беллен, в свою чергу, зауважив, що нині двостороння торгівля знову показує ознаки значного покращення. «За останні роки значно зростає експорт з Австрії до України і австрійського імпорту з України», - сказав він, додавши, що «це серйозні цифри, які демонструють значний потенціал у розвитку цих відносин».

Президент Австрії зауважив, що таке зростання значною мірою було простимульовано Угодою про асоціацію Україна-ЄС. Він також наголосив, що Австрія має величезний інтерес до українського ринку.

«Австрія завжди була одним із найбільших інвесторів в Україну. Але все ж ще величезний потенціал не розкритий», - зазначив Александер Ван дер Беллен, додавши: «Україна і Австрія можуть отримати взаємовигідні переваги».

Він відзначив досягнення економічної стабільності в Україні, а також наголосив, що країна є найбільшою країною в Європі, яка має величезний внутрішній ринок.