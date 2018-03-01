Австрійський бізнес почуває себе в Україні комфортно – зустріч Президентів України та Австрії

«Для мене велика честь вітати сьогодні у Києві щирого друга України. Сьогодні ми поглибили довірливий двосторонній діалог, який ще нещодавно ми мали нагоду розпочати у Відні», - наголосив Президент України Петро Порошенко під час спільного брифінгу для журналістів з Федеральним Президентом Республіки Австрія Александером Ван дер Белленом за підсумками переговорів.

Глава Української держави наголосив, що інтенсивність політичного діалогу за місяць, що минув, «є найкращою ілюстрацією активного розвитку взаємовигідного партнерства між нашими державами, між Урядом, між українським та австрійським Президентами».

«Фундамент нашого партнерства добре підкріплений й економічними показниками», - підкреслив Петро Порошенко. Він зазначив, що за 2017 рік торговельний оборот між нашими країнами зріс на 18,5 %, сягнувши 1,2 мільярда доларів США. В той же час український експорт до Австрії зріс на 48%.

Президент зазначив, що це є результатом вступу в дію Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом та привітав українських підприємців, які освоїли європейські стандарти та відкрили для себе дуже важливий ринок.

Глава держави також відзначив, що Австрія досить вагомо присутня економічно в Україні та нагадав, що австрійські фінансові установи були серед піонерів у сфері банківських і страхових послуг в Україні і «сьогодні є найбільшими іноземними банківським та страховими інституціями».

«Зараз, в умовах дії режиму вільної торгівлі з ЄС та здійснених реформаторських кроків, в нашій країні відкриваються принципово нові можливості для інвесторів. Сьогодні на наших переговорах ми з паном Федеральним президентом з приємністю відзначили, що австрійський бізнес почуває себе в Україні дуже комфортно», - наголосив Петро Порошенко та відзначив, що «це дуже добра характерника наскільки змінюється інвестиційний клімат і інвестиційне середовище в нашій державі».

Глава держави зазначив, що сьогодні Україну відвідує потужна делегація поважних представників ділових та бізнесових кіл, яка супроводжує Президента Ван дер Беллена – керівники близько сорока австрійських підприємств, які зацікавлені у співпраці з українськими партнерами.

Президенти України та Австрії також візьмуть участь у роботі українсько-австрійського бізнес форуму, який сьогодні відкриває свою роботу в Києві.