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Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
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Більше десятка всесвітньо відомих компаній заявили про своє бажання брати участь в управлінні ГТС України - Президент 

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Більше десятка всесвітньо відомих компаній заявили про своє бажання брати участь в управлінні ГТС України - Президент 

«Робота проведена дуже велика. НАК «Нафтогаз» найняв радника, який готує пропозицію щодо управління газотранспортною системою України у повній відповідності до міжнародних правил, прозоро», - наголосив Президент Петро Порошенко. 

Про це Глава держави сказав під час зустрічі за підсумками участі у Мюнхенській безпековій конференції з представниками ЗМІ, відповідаючи на питання щодо реформування газотранспортної системи України. 

Глава держави також повідомив, що «вже більше десятка всесвітньовідомих компаній заявили про своє бажання брати в цьому участь».

При цьому, Президент зазначив, що Уряд вже прийняв відповідні важливі рішення. «І коли ми визначимо коло компаній, які зможуть забезпечити транзит газу, забезпечити ефективну модернізацію газотранспортної мережі і забезпечать найбільшу вигоду для Української держави щодо експлуатації газотранспортної системи, та й переможе. Я впевнений, що в напрямку цього зроблено дуже і дуже багато», - підкреслив Петро Порошенко.

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