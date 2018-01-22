Більше десятка всесвітньо відомих компаній заявили про своє бажання брати участь в управлінні ГТС України - Президент 

«Робота проведена дуже велика. НАК «Нафтогаз» найняв радника, який готує пропозицію щодо управління газотранспортною системою України у повній відповідності до міжнародних правил, прозоро», - наголосив Президент Петро Порошенко.

Про це Глава держави сказав під час зустрічі за підсумками участі у Мюнхенській безпековій конференції з представниками ЗМІ, відповідаючи на питання щодо реформування газотранспортної системи України.

Глава держави також повідомив, що «вже більше десятка всесвітньовідомих компаній заявили про своє бажання брати в цьому участь».

При цьому, Президент зазначив, що Уряд вже прийняв відповідні важливі рішення. «І коли ми визначимо коло компаній, які зможуть забезпечити транзит газу, забезпечити ефективну модернізацію газотранспортної мережі і забезпечать найбільшу вигоду для Української держави щодо експлуатації газотранспортної системи, та й переможе. Я впевнений, що в напрямку цього зроблено дуже і дуже багато», - підкреслив Петро Порошенко.