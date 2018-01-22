Більшість інвесторів задоволені реформами та прогресом, який зараз демонструє Україна – зустріч Президента України з Федеральним канцлером Австрії

Під час робочого візиту до Австрії Президент Петро Порошенко обговорив з Федеральним канцлером Австрійської Республіки Себастіаном Курцем широке коло питань двостороннього співробітництва.

«Ми обговорили нашу подальшу економічну, політичну, культурну і соціальну співпрацю», - зазначив Глава Української держави під час спільної прес-конференції з Федеральним канцлером Австрії.

«Мені дуже приємно було почути і перед поїздкою до Відня, і з боку Федерального канцлера, що більшість австрійських компаній, більшість інвесторів задоволені тими реформами, тим прогресом, який зараз відбувається в Україні», - також сказав Петро Порошенко і подякував австрійській стороні за підтримку наших реформ.

«Я впевнений в тому, що це дуже потужний стимул для того, щоб покращувати інвестиційний клімат, нарощувати інвестиційну привабливість і забезпечити інвестиційне і економічне зростання нашої держави», - додав він.

Президент подякував Себастіану Курцу також за особисту підтримку України у питаннях запровадження безвізового режиму для громадян нашої держави, забезпечення ратифікації Угоди про асоціацію, запровадження поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС, що «відкриває абсолютно нові можливості для співпраці».

Федеральний канцлер, у свою чергу, зазначив, що Австрія дуже тісно, як історично, так і економічно, пов’язана з Україною. Він також відзначив активні людські контакти.

Себастіан Курц наголосив на важливості продовження позитивних тенденцій двосторонньої співпраці і в майбутньому, а також подякував Петру Порошенку за інтенсивний діалог.