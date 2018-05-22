Болгарія є надійним партнером України в європейських стосунках – переговори Президента України з Прем’єр-міністром Болгарії

«Ми розраховуємо на підтримку української позиції і демонстрацію подальшого розвитку відносин між Україною та Європейським Союзом, в тому числі під час проведення Саміту Україна – ЄС 9 липня цього року», - наголосив Президент Петро Порошенко під час під час спільної прес-конференції з Прем’єр-міністром Республіки Болгарія Бойко Борисовим за підсумками переговорів.

Глава Української держави особливо подякував Прем’єр-міністру Болгарії за тверду і послідовну позицію підтримки суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України. «Ми це відчували з перших днів російської агресії. І принципова позиція Болгарії, в тому числі і на Раді Європейського Союзу під час прийняття рішень про застосування санкцій за невиконання Мінських домовленостей з боку Російської федерації для нас є надзвичайно важливою», - наголосив Петро Порошенко.

Президент зазначив, що сьогодні під час переговорів обговорювався великий спектр питань, які можуть покращити і поглибити співпрацю між двома країнами.

«2018 рік є особливим у українсько-болгарських відносинах, бо цього року ми святкуємо 100-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною і Болгарією, між УНР та Болгарським Царством. Ми маємо надзвичайно важливі і добрі традиції співпраці між Україною і Болгарією», - додав він.

Петро Порошенко акцентував на тому, що зараз Болгарія головує в Раді ЄС та відзначив дуже успішне проведення Саміту в Софії.

«Республіка Болгарія є надійним партнером України в наших європейських стосунках. Ми можемо наголосити на тому, що сьогодні успішно виконуються ті домовленості, які були досягнуті під час мого візиту в Софію», - підкреслив Президент.

Він нагадав про відкриття прямого авіасполучення між Києвом та Софією. «І на сьогоднішній день після запровадження безвізового режиму велика кількість українців мають можливість відвідувати курорти Болгарії. Також ми бачимо полегшення у бізнес-подорожах, які розвивають економічну співпрацю між нашими країнами», - додав Петро Порошенко.

Глава держави також подякував Главі болгарського Уряду за те, що його країна брала найактивнішу участь у тому, щоб Україні був наданий безвізовий режим, а також за те, що Болгарія була однією із перших країн, яка ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС.

В свою чергу, Глава болгарського Уряду твердо підкреслив необхідність дотримання і виконання Мінських угод в повному обсязі як передумову миру на Сході України.