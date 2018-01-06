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Різдвяне привітання Президента України
Різдвяне привітання Президента України

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Будемо невтомно працювати для подальшого зближення України з ЄС – Президент

16 січня 2018 року - 21:47

Будемо невтомно працювати для подальшого зближення України з ЄС – Президент

Президент Петро Порошенко підкреслив, що цьогоріч Україна продовжить працювати для подальшого зближення з Європейським Союзом.

 «Цього року ми маємо досягти успіху в реалізації пропозицій, про які ми домовилися з ЄС у контексті наступних кроків нашого поступового зближення – чи то торгівля або енергетика, чи то мобільність або цифровий ринок. Ми невтомно працюватимемо над цим порядком денним», - наголосив Глава держави під час зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

Президент зауважив, що Україна змогла добитися результатів на двох фронтах – у протидії російській агресії і проведенні необхідних реформ.

«Без підтримки наших міжнародних партнерів реалізувати це було б неможливо. Слова щирої вдячності я адресую насамперед нашим друзям у Європейському Союзі», - підкреслив Глава держави. Петро Порошенко нагадав, що у 2017 році Україні вдалося вписати яскраву сторінку до історії своєї інтеграції до ЄС – розпочала працювати на повну силу Угода про асоціацію та було запроваджено довгоочікуваний безвізовий режим. «Це принципово змінило правила гри та не лише заякорило Україну в бухті ЄС, але й відкрило нові перспективи для безвізових подорожей до інших країн світу з так званого «білого списку ЄС», - зауважив Президент.

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Традиційна зустріч Президента України з главами дипломатичних представництв та міжнародних організацій

16 січня 2018 року - 22:40
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