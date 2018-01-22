Буду активно використовувати право законодавчої ініціативи – Президент про необхідність ухвалення низки важливих Законів

Президент Петро Порошенко наголошує, що у 2018 році має намір активно користуватися своїм правом законодавчої ініціативи. «Я буду активно користатися президентським правом законодавчої ініціативи», - сказав він під час прес-конференції на тему: «Виклики – 2018», яка відбулася у Києві.

Глава держави повідомив, що сьогодні парламентський комітет з питань податкової політики разом з робочою групою завершив роботу над проектом закону «Про Національне бюро фінансової безпеки» і документ було оприлюднено для громадського обговорення.

Петро Порошенко наголосив, що цей Закон захистить вітчизняних підприємців та бізнес. «Створення цього Національного бюро – насамперед як аналітичної структури – ми цим створенням повністю відріжемо всі без виключення інші силові структури від пасовища, на якому вони вже десятиліттями доять український бізнес. На гарматний постріл після прийняття цього закону не можна буде підійти нікому до платника податків. Несплатою податків буде займатися лише це Бюро, а нове покоління підприємців не знатиме, що то таке та податкова міліція, поліція чи інквізиція», - наголосив він.

Крім того, повідомив Президент, на найближчому засіданні Нацради реформ у п’ятницю розглядатиметься проект закону «Про валюту», який нарешті замінить декрети початку 90-х років та приведе валютне регулювання в Україні у відповідність з європейським. «На мою думку буде революційний закон, який лібералізує валютне регулювання відповідно до Угоди про асоціацію, приведе його у повну відповідність із нормами Євросоюзу. Зміна філософії. Принцип – «дозволено все, що прямо не заборонено законом», - зазначив він.

Також готовий до внесення в Парламент і законопроект про заміну податком на виведений капітал податку на прибуток. «Я пропоную, щоби оподатковувалась лише та частина, яка виводиться, частина прибутку для споживання, яка не спрямовується на створення чи розширення виробництва», - зазначив Петро Порошенко.

«Це буде дуже сильнодіюча ін’єкція для економічного зростання. І, до речі, щеплення потужне від корупції, бо простота адміністрування позбавить контролера можливості вирішувати, що віднести на собівартість, якою має бути структура видатків та технологія виробництва та інші питання, до яких перевіряючі не повинні мати ніякого відношення», - підкреслив Глава держави.

Він нагадав, що концепція законопроектів про Національне бюро фінансової безпеки та про податок на виведений капітал обговорювалися на зустрічі з бізнес-асоціаціями. Під час цих зустрічей Президентом була озвучена і ініціатива про продовження мораторію на перевірки для малого і середнього бізнесу. Глава держави зауважив, що в Уряді, на жаль, поки що зволікають з цим, але висловив сподівання, що ці пропозиції будуть враховані.

«Ми повинні зробити цей та інші кроки, щоби на ноги знову підвівся середній клас, по якому найсильніше вдарили всі випробування останніх років», - наголосив Петро Порошенко зауваживши, що саме середній клас був одним із найбільш вразливих, адже «не мав жирових запасів, які б дозволили пережити «важкі часи».

«А саме середній клас є гарантом демократичного характеру політичної системи. Саме він є тією скелею, об яку розбиваються каламутні хвилі популізму», - підкреслив Президент.