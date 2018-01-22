Буду робити все для того, щоб наші громадяни повернулись додому – Президент про звільнення українських заручників

Президент Петро Порошенко в інтерв’ю австрійському тижневику «Профіль» розповів про нещодавно ухвалений Верховною Радою Закон про реінтеграцію Донбасу, в якому на законодавчому рівні затверджується поняття російської агресії. «Там не йдеться про втрачені території. Ми не кажемо «cut and forget» (відрізати та забути - ред.), суть Закону – реінтеграція. Я проти вживання таких понять як «конфлікт у Східній Україні». Це не конфлікт у Східній Україні. Ми в Україні не маємо конфлікту. Ми потерпаємо від агресії. І саме це і затверджує Закон. Хто агресор? Російська Федерація. Чого ми очікуємо від Росії? Дуже просто: заберіть свої війська, свої танки, свою артилерію, свої ракетні установки назад до себе в Росію. І території одразу ж будуть реінтегровані в Україну», - підкреслив Президент.

Глава держави наголосив, що Україна наполягає на тому, що це можливо досягти лише політичними та дипломатичним інструментами. «Я – Президент миру. Моє президентство базується на досягненні припинення вогню. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб знову принести мир до своєї країни. Я пишаюся тим, що більше 70% українців бажають мирного вирішення, а не агресії у відповідь», - зазначив Петро Порошенко.

«Ця територія не є територією сепаратистів. Це окупована територія, де, окрім всього іншого, склалася катастрофічна гуманітарна ситуація. Рівень життя людей там жахливо низький. Росія унеможливлює гуманітарні поставки з України, з Австрії або з міжнародних організацій, наприклад, з ООН. Москва не дозволяє цим людям отримувати допомогу», - сказав Петро Порошенко.

Глава держави вчергове підкреслив важливість процесу звільнення українських заручників та запевнив в пріоритетності цього питання під час зустрічей Трьохсторонньої контактної групи в Мінську.

«Завдяки самовіддачі моєї команди та міжнародних посередників ми змогли звільнити 74 заручника. Це грандіозний успіх. Після трьох років незаконного утримання в тюрмах ці українці змогли нарешті повернутися додому. Не дивлячись на те, що в обмін нам довелось віддати 306 злочинців. Я буду робити все, що в моїх силах, для того, щоб наші солдати та громадяни повернулись додому. Це невід’ємна частина Мінського процесу. Вона має бути виконана», - підкреслив Петро Порошенко.

Президент також наголосив на важливості повернення всіх українців, які утримуються в Росії, зокрема українського журналіста Романа Сущенка, режисера з Криму Олега Сенцова, кримських татар.