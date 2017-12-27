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Зустріч Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України зі звільненими з ворожого полону українцями
Зустріч Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України зі звільненими з ворожого полону українцями

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Буду робити все можливе, щоб повернути кожного воїна – Президент зустрів звільнених із полону українців

27 грудня 2017 року - 20:44

Буду робити все можливе, щоб повернути кожного воїна – Президент зустрів звільнених із полону українців

Президент Петро Порошенко поблизу лінії зіткнення зустрів звільнених українців, які перебували у полоні на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Президент привітав героїв з поверненням та зауважив, що всі дуже чекали на їх звільнення. Він також зазначив, що сьогодні зустрічають героїв і посол Франції та представник посольства Німеччини. «Зусиллями Ангели Меркель (Канцлер Німеччини – ред.) та Еммануеля Макрона (Президент Франції – ред.), великої нашої команди стало можливим, щоб ви зараз були з нами», - підкреслив Глава держави.

За словами Петра Порошенка, гелікоптерами звільнених українців доставлять до Харкова, а звідти – літаками до Києва, де на них чекають рідні і близькі. «Величезна кількість киян, українців вийшли на вулицю, щоб привітати вас і продемонструвати, як ми вас чекали», - наголосив Президент.

Глава держав зазначив: «Як Верховний Головнокомандувач, як Президент буду робити все можливе, щоб повернути кожного воїна. Сьогодні ми з вами всі маємо об'єднатися, щоб вирвати тих, хто залишився там. Ми маємо це зробити, ми маємо забезпечувати міжнародний тиск. Все зробимо для того, щоб витягти хлопців якомога швидше. Сьогодні ви тут. Нас більше. Ми сильніше. Ми переможемо».

Разом з Главою держави звільнених українців зустрічали посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, Постійний заступник Посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Вольфганг Біндзайль, Міністр оборони України Степан Полторак, а також раніше звільнений з полону Володимир Жемчугов з дружиною Оленою.

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Зустріч визволених з полону громадян України

27 грудня 2017 року - 15:50
Верховний Головнокомандувач разом зі звільненими з полону українськими воїнами повертаються додому Зустріч Президента України зі звільненими з полону громадянами України
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