«Будуємо Україну щодня!» - Президент взяв участь у запуску нової лінії виробництва цементу підприємства «Івано-Франківськцемент»

Президент взяв участь у запуску третьої технологічної лінії виробництва цементу підприємства «Івано-Франківськцемент».

«Будуємо Україну щодня!» - мені дуже подобається гасло вашого підприємства звернувся Президент Петро Порошенко до робітників підприємства «Івано-Франківськцемент».

«Все це ми можемо збудувати тоді, коли ми об’єднали зусилля», - наголосив Петро Порошенко.

Президент зазначив: «Хочу подякувати кожному з вас за те, що ми будуємо Україну щодня».

Водночас, він зауважив, що кожна перерізана стрічка, коли відкривається новий об’єкт, замість природної радості викликає приступ гніву у політичних опонентів.

«Всім бажано фарбувати все чорною фарбою, одягати чорні окуляри, не помічати тих кардинальних змін, які відбуваються в державі», - додав він.

За словами Глави держави, виробництво цементу - «це лакмусовий папірець будівництва держави». «Саме з цементу будуються дороги за моєю програмою дорожнього будівництва», - зазначив Президент, підкресливши, що дорожнє будівництво зараз є основним замовником продукції цементного виробництва.

Крім того, Глава держави нагадав, що нині збільшились бюджети розвитку місцевих громад. Так само розвиток економіки регіонів, розвиток інфраструктурних проектів тягне за собою ланцюгову реакцію відродження всієї економіки держави.

За словами Президента, угода про асоціацію з Євросоюзом, безвізовий режим, поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі також сприяють економічному розвитку держави.

«Дуже важливо, що Угодою про асоціацію з ЄС сьогодні скористалась більшість українських товаровиробників. Ваша продукція експортується до Польщі, Румунії, Хорватії, Латвії, Литви, Естонії, Угорщини й багатьох інших країн Євросоюзу», - зазначив він.

«Це є яскравим прикладом ефективності нашої економічної політики», - підкреслив він.

Президент наголосив, що відкриття нової лінії це нові податки до бюджету, сотні робочих місць.

«Головне - це символ того, що в нас відбувається економічний розвиток, відбувається економічне відродження», - сказав Петро Порошенко.

Він також наголосив, що нова система державних закупівель ProZorro повністю виключила корупційну складову при закупівлі робіт та послуг у виробників, автоматичне відшкодування ПДВ. «Це все зміни останнього часу», - підкреслив Президент.

Він також повідомив, що завтра відвідає Одеську область, де планує взяти участь у відкритті мостового переходу по трасі Одеса-Рені. Він зауважив, що це будівництво відбувалось із використанням івано-франківського бетону. Крім того, понад сто підприємств збудовано завдяки зусиллям іванофранківців.

Глава держави також ознайомився з роботою технологічної лінії та оглянув нові будівлі підприємства.

ПрАТ «Івано-Франківськцемент» введений в експлуатацію у 1964 році як Ямницький цементний завод. На сьогодні підприємство є лідером цементної галузі з 54-річним досвідом роботи на ринку, за висновками Світового банку входить у 20-ку найкращих (найтехнологічніших) цементних виробництв світу. На підприємстві виробляється кожна третя тонна українського цементу.

Крім цементу підприємство продукує гіпсові в’яжучі та гіпсові медичні бинти, сухі будівельні суміші на цементній та гіпсовій основі, покрівельний листи волокнистоцементні та фіброцементні, комплектуючі вироби до них, а також понад 240 найменувань залізобетонних виробів.

Починаючи з 2001 року підприємство активно інвестує кошти у найсучасніші енергозберігаючі технології виробництва цементу. За період з 2008 по 2018 рік на підприємстві було здійснено великомасштабну модернізацію всього виробництва і збудовано три технологічні лінії – мільйонники з випуску цементу (потужністю 1,1-1,5 млн тонн цементу у рік кожна). Третій етап переоснащення цементного виробництва відбувся у 2017-2018 роках. Закінчення будівництва третьої технологічної лінії потужністю 1,5 млн тонн цементу у рік та виведення у травні 2018 року на проектну потужність. Фінансування будівництва здійснювалось у тісній співпраці зі Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, Банком Данії, Райффайзенбанком (Австрія) та Укрексімбанком. Підприємство експортує свою продукція у 14 країн світу, зокрема Польщу, Румунію, Сербію, Угорщину, Хорватію, Латвію, Литву, Естонію, Білорусь, Казахстан, Молдову, Узбекистан.