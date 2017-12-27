Це буде дорога відродження Маяків і всієї Одеської області - Президент оглянув відремонтовану ділянку дороги  М-15 Одеса – Рені

У рамках робочої поїздки до Одеської області Президент Петро Порошенко оглянув відремонтовану ділянку автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса – Рені (у напрямку Бухареста). Главі державі також було презентовано обладнання габаритно-вагового контролю.

Президент підкреслив важливість запровадження системи фінансування будівництва доріг за рахунок перевиконання митних надходжень, яка за його ініціативою була запроваджена два роки тому і сьогодні дає свої результати.

«Там, де раніше була найбільш корумпована частина діяльності держави, я два роки тому сказав: для того, щоб забезпечити громадський контроль, половина від перевиконання (надходжень на митниці - ред.) йде не на Київ, а на дорожнє будівництво», - сказав Петро Порошенко.

При цьому він зауважив, що виконання цього експерименту не завжди було ефективними. Зокрема, у 2016 році в Одеській області перевиконання було лише 86 млн грн. «На 86 млн дорогу не відремонтуєш. Це означає, що неефективно працювала митниця. Було «зелене світло» тим, хто в обхід митниці завозив вантажі. А цього року порівняйте - 86 млн і майже 2 млрд. І ці два мільярди пішли на будівництво доріг і дозволили тут, в Маяках капітально відремонтувати дорогу. А дорога - це життя», - сказав Президент.

Петро Порошенко висловив впевненість, що наступного року буде завершено будівництво всієї траси «Одеса-Рені» і це дозволить значно підвищити транспортний, економічний та туристичний потенціал цілого регіону. «Ми показуємо як мрії втілюються в життя», - підсумував Президент.

Президент зауважив, що влада робить все можливе для продовження будівництва дороги. Зокрема, Президенту доповіли про збільшення на 2 млрд коштів, які йдуть на будівництво доріг в Одеській області – сума зросла з 700 млн до 2,8 млрд.

Президент відзначив, що це все відбувається в умовах війни, коли Україна вимушена витрачати більше 5% ВВП на побудову нової, сильної армії. Не зважаючи на це, за словами Президента, будівництва доріг є важливим, в тому числі і траси Одеса-Рені. «Чому це важливо? Бо це буде дорога туризму, дорога бізнесу. Дорога відродження Маяків і всієї Одеської області. До нас будуть приїжджати підприємці і туристи і залишати гроші. А в Маяках, в Одеській області буде підвищуватися рівень життя», - відзначив Глава держави та зауважив, що це є метою його роботи.

Петро Порошенко подякував місцевим мешканцям за підтримку. За його словами, зросли додаткові надходження з митниці і це відчутно саме на будівництві доріг. «Пам’ятаєте що було тут 2-3 роки тому? І що зараз? На сьогоднішній день маємо те, що і стадіони будуються, і школи будемо будувати, і будемо будувати об’єкти інфраструктури, і берегти дороги», - зазначив він.

Президент також відзначив, що на цій трасі встановлено спеціальне обладнання - вагові комплекти, які здійснюватимуть контроль навантажень автомобілів для того, щоб дороги не руйнувались і працювали тривалий час. «І довкола дороги будуть розвиватися Одеська область і Україна», - додав він.

Глава держави відзначив, що для України цей рік є результативним і багато чого у 2017-му вона досягла. «Ми разом, ми віримо у перемогу і ми будемо робити все, щоб по всій Україні було так, як сьогодні в Маяках: нова дорога, ваші посмішки, українські прапори і абсолютне єднання», - сказав він.

Довжина відремонтованої ділянки 41 км, яка характеризується високою інтенсивністю руху – біля 22 тисяч автомобілів на добу. Вартість ремонтних робіт склала 465,8 млн грн. З них з державного бюджету - 1,2 млн грн, кошти від «митного експерименту» – 464,6 млн грн. Роботи тривали з липня по грудень 2017 року.

Протяжність автомобільної дороги М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест) складає 289,4 км. М-15 проходить територією 9-ти районів Одеської області, територією республіки Молдова і з’єднує міста Одеса, Біляївка, Білгород-Дністровський, Сарата, Татарбунари, Арциз, Тарутине, Кілія, Ізмаїл, Болград, Рені, природний заповідник Вилково.

Дорога була збудована у 40-50-х роках минулого століття.