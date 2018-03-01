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Державний візит Президента України до Держави Кувейт
Державний візит Президента України до Держави Кувейт

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Це нова сторінка відносин між Україною і Кувейтом – Президент про підписані двосторонні  документи

18 березня 2018 року - 15:44

Це нова сторінка відносин між Україною і Кувейтом – Президент про підписані двосторонні  документи

Президент Петро Порошенко наголосив, що під час сьогоднішніх переговорів у Кувейті було досягнуто декілька важливих результатів. «Думаю, що це нова сторінка відносин між Україною і Кувейтом», - підкреслив  Петро Порошенко.

Президент зазначив, що нинішній візит Глави Української держави є першим за 15 років.

«Ви знаєте, наскільки для нас є важливою зараз співпраця в галузі оборонної промисловості. Ми зробили далекий крок вперед, коли (були - ред.) підписані Угоди про військо-технічне співробітництво, про обмін конфіденційною інформацією», - зазначив Президент у коментарі.

За його словами, декілька місяців тому у Кувейті разом з делегацією «Укроборонпрому» перебував  начальник Генерального штабу і було напрацьовано надзвичайно важливі напрямки щодо військово-технічної співпраці.

Президент також відзначив великий інтерес до співпраці в галузі науки. Про це свідчить підписаний документ між українською Національною академією наук України та Кувейтським інститутом наукових досліджень щодо обміну вченими, спільними науковими дослідженнями.

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Державний візит Президента України до Держави Кувейт

18 березня 2018 року - 13:01
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