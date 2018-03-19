Це потужний поштовх, який значно активізує співпрацю України з країнам Затоки – Президент про переговори у Катарі

Президент України Петро Порошенко наголосив, що під час офіційного візиту до Катару відбулися інтенсивні переговори, в результаті яких підписано низку надзвичайно важливих Угод.

«Впевнений в тому, що це є потужний поштовх, який значно активізує співпрацю України з країнам Затоки і, зокрема з Катаром та Кувейтом», - підкреслив Президент у коментарі.

Глава держави зазначив, що зараз Катар інвестує кошти для того, щоб забезпечити диверсифікацію продовольчої безпеки і Україна тут відіграє надзвичайно важливу роль і для нас відкриваються унікальні можливості.

«Українські підприємства представлені тут на виставці (Qatar International Agricultural Exhibition-2018 – ред.). Ми зустрілися з представниками бізнесу як Кувейту, так і Катару. Розширені надзвичайно великі можливості щодо можливих інвестицій як в Україну, так і інвестицій до Катару», - розповів Петро Порошенко.

За його словами, українські будівельні виробники чекають на відбудову інфраструктури при підготовці до Чемпіонату світу з футболу у 2022 році, який відбудеться в Катарі. Зокрема, почнуть будуватись готелі, стадіони, транспортні розв’язки. Він висловив впевненість в тому, що найближчим часом декілька відомих українських компаній братимуть участь у тендерах.

«Підписано низку надзвичайно важливих документів. Зокрема, підписані документи щодо сприяння інвестиціям – взаємний захист інвестицій та уникнення подвійного оподаткування», - також наголосив Президент.

Глава держави також підкреслив, що було підписано «амбітний документ» про військово-технічну співпрацю та додав, що під час переговорів з керівництвом Держави Катар було досягнуто домовленості, що сфера двосторонньої співпраці у оборонній промисловості буде дуже широкою. «Я дуже задоволений результатами цих переговорів», - наголосив він та додав, що вже найближчим часом відбудуться візити груп, які опрацьовуватимуть конкретні напрямки співпраці.

Президент також повідомив про створення міжурядової Спільної комісії з економічного, торговельного і технічного співробітництва. Глава держави зазначив, що досяг домовленості з Еміром Держави Катар, що уже за декілька місяців буде проведено перше установче засідання цієї комісії.

Петро Порошенко також зазначив, що було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та «Університетом Катару», який, зокрема передбачає обмін студентами та викладачами.

Також додатково було обговорено можливість вивчення арабської мови українськими військовими та дипломатами у Катарі.