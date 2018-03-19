Це створить унікальні туристичні можливості – Президент про Угоду щодо взаємного скасування візових вимог України та Катару

За результатами переговорів Президента України Петра Порошенка та Еміра Держави Катар шейха Таміма бін Хамада Аль Тані було підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Катар про взаємне скасування візових вимог.

«Хочу привітати всіх українців з тим, що нарешті нам вдалося домовитись і підписана Угода про безвізові подорожі українців до Катару і катарців до України. Це надає ще більшу вагу українському паспорту. Це означає ще більшу повагу до українців. І будуть створені унікальні туристичні можливості для українців у Катарі і планується велика кількість катарців (які відвідають Україну – ред.)», - наголосив Президент.

Глава держави також зауважив, що Доха є авіаційним хабом і було запущено два літака в день з Києва.

Угода передбачає, що громадяни України та громадяни Держави Катар, які користуються паспортами для виїзду за кордон, дійсними не менш, ніж 6 місяців з дати в'їзду до держави іншої Сторони, можуть в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на її території строком до 90 днів протягом 180 днів.

Підписання документа сприятиме розвитку співробітництва між Україною та Державою Катар, як в консульсько-правовій, так і економічній та гуманітарній сферах, дозволить вивести на якісно новий рівень захист прав та інтересів юридичних і фізичних осіб України у Катарі, активізує контакти представників бізнесу обох країн, відкриє додаткові можливості для національних туристичних галузей, слугуватиме розширенню дружніх зв’язків між народами України та Держави Катар.