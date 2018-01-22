Це важливий день для всієї економіки України – Президент на підписанні угод між «Укрзалізницею» та General Electric щодо закупівлі американських локомотивів

Президент Петро Порошенко взяв участь у церемонії підписання низки угод між ПАТ «Укрзалізниця», ПАТ «Укрексімбанк» та «General Electric US» щодо закупівлі, модернізації, лізингу локомотивів американського виробництва.

«Це важливий день для всієї економіки України», - сказав Глава держави. Він зазначив, що у червні минулого року під час його візиту до США на зустрічі із Президентом Дональдом Трампом була досягнута домовленість про необхідність наповнити українсько-американські відносини абсолютно конкретним і практичним змістом.

«І це відбулось. Ми домовились про співпрацю в оборонній сфері, в енергетичній сфері, в машинобудуванні, транспортному будуванні, в харчові й переробній промисловості. Домовились про збільшення американських інвестицій в Україну», - сказав Президент. Він нагадав про початок поставок американського вугілля в Україну, інвестування в харчову та переробну промисловість.

Глава держави також зауважив, що під час першого візита керівництва компанії General Electric він запросив їх увійти до складу Інвестиційної ради при Президенті України. «Ми домовились продемонструвати, що за дуже короткий термін ми опрацюємо контракти співпраці між залізницею і General Electric», - додав він.

Петро Порошенко підкреслив важливість і символічність сьогоднішнього підписання угод про співпрацю. «Я вважаю, що через той факт, що багато років українська залізниця була недофінансована, фактично сьогодні це стало потужним стримуючим фактором розвитку економіки держави», - сказав він.

За його словами, потрібно вирішити проблеми застарілих вагонів, проблеми мережі і найголовніше проблеми локомотивів: «Таким чином, нам потрібно зараз у найкоротший термін забезпечити найсучаснішу технологію, найкращі локомотиви і технологію їх локалізації і виробництва в Україні».

Президент підкреслив, що дуже швидко був підготовлений контракт на суму 1 млрд доларів, який передбачає як постачання локомотивів, виробництво з поступовим збільшенням локалізації, так і модернізацію існуючих локомотивів. Він відзначив, що передбачається активне залучення на першому етапі українських банківських структур, на другому – партнерів зі США.

Глава держави подякував за цю роботу не лише нашим американським партнерам, а й команді з українського боку – Прем’єр-міністру та Уряду, Інвестиційній раді та Адміністрації Президента, Міністру інфраструктури, «Укрзалізниці», «Укрексімбанку». Він також особливо підкреслив роль Посла США в Україні Марі Йованович.

В свою чергу, Посол США в Україні Марі Йованович зауважила, що сьогодні великий день і було дуже багато зроблено для того, щоб це підписання відбулося. «Це, насправді, дуже велика перемога не лише для «Укрзалізниці» та General Electric, але це також перемога для України та США. Цей день став можливий не лише тому, що багато всіх, хто тут знаходиться, працювали, але також завдяки нашим лідерам, керівникам на найвищому рівні – Президент Порошенко, який безпосередньо працював з Президентом Трампом, Міністром торгівлі», - розповіла Посол.

«Ваше бачення застосування американських технологій для трансформації української системи залізниці ми вважаємо також дасть поштовх усій економіці», - зауважила вона. За її словами, ця угода достатньо сильно вплине на двосторонні торгові стосунки. «1 млрд доларів – це велика сума, навіть для General Electric. Але більш навіть важлива не лише ця сума, а те, що це створить сотні нових робочих місць і в США, і в Україні. І це створить нові поставки. І ще більше – ми досягли інтегрованості наших економік», - зазначила Марі Йованович.

Посол США наголосила, що купуючи американські товари Україна запозичує сучасні технології. «Модернізація залізниці – це шлях до можливості розширення експорту сільськогосподарських товарів та розширення експорту в цілому. Ми вважаємо, що Україна отримає великі переваги в найближчі десятиліття», - зауважила Марі Йованович.

Президент та Генеральний директор General Electric Transportation Рафаель Сантана високо оцінив підготовчу роботу української сторони для підписання сьогоднішньої угоди: «Ми дуже пишаємось працювати з українським Урядом та принести найбільш сучасні технології українській залізниці».

Він також зазначив, що його компанією успішно реалізовуються в Україні проекти з вітряної та біогазової енергетики, які допомагають нашій країні в сфері енергетичної безпеки.

«Сьогоднішня угода – це найбільше досягнення для створення дійсно сучасної і модернізованої транспортної інфраструктури в Україні. Це найбільша угода, яка була укладена за весь час нашої роботи з Україною», - сказав Рафаель Сантана та додав, що «реалізація цього проекту дозволить значно посилити позицію України, як ключового транспортного європейського хаба». Водночас, він відзначив, що проект дозволить створити велику кількість нових робочих місць та слугуватиме суттєвим стимулом для зростання в різних галузях економіки України.

Генеральний директор General Electric Transportation подякував Президенту України за його особисту роль в реалізації цього масштабного проекту.