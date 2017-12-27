Це великий день, який символізує низку важливих перемог – Президент у Харкові

«Це великий день. Він також символізує низку важливих перемог, яких ми досягли і досягнемо. Те, що ми зробили за ці три роки. Друзі, ви повертаєтесь в іншу країну – вільну, демократичну, реформовану, з твердою надією в те, що у все у нас буде добре», - сказав Президент Петро Порошенко під час зустрічі звільнених з ворожого полону українських військових на летовищі у Харкові.

Глава держави висловив тверде переконання, що усі українські полонені, які знаходяться як на окупованій території, так і в Росії будуть звільнені і повернуться додому. Президент запевнив, що зробить усе від нього залежне, що б це стало реальністю. При цьому, він також висловив впевненість у звільнені усіх окупованих українських територій, успішному запровадженні миротворчої місії ООН на Донбасі і у відродженні цього регіону. «І хлопців повернемо, і миротворців на Донбас запросимо, і землю нашу звільнимо від ворогів, і Донбас відродимо. У мене з цього приводу немає жодного сумніву», - підкреслив Петро Порошенко.

Глава держави подякував усім, хто «сьогодні прийшов вітати своїх з поверненням додому».

«Це є яскрава ознака, наскільки сьогоднішній день важливий для усіх українців і наскільки сьогодні ми боремося, щоб кожен українець був захищений і повернувся додому», - сказав Президент та наголосив, що це є й повідомлення для кожного українського військового, що «ми будемо перемагати і не залишимо нікого».

«Ще раз велика подяка усім, хто до цього долучився», - сказав Президент та відзначив роль членів Тристоронньої контактної групи, які три роки ведуть надзвичайно важку, іноді невдячну, але дуже результативну роботу.