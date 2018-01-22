Цей Закон є по суті технологією повернення окупованих територій під суверенітет України – Президент підпише Закон про реінтеграцію Донбасу

Президент Петро Порошенко підпише Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» щойно він надійде з Верховної Ради. Про це Глава держави повідомив під час виступу на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки.

«Напередодні Дня Соборності Верховна Рада ухвалила надзвичайно важливий Закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях». Мою президентську стратегію, мої пропозиції щодо реінтеграції окупованих територій України», - зазначив Петро Порошенко.

«І хочу чітко заявити – я підпишу його, щойно він надійде з українського Парламенту», - сказав Президент.

«Для нас же ухвалений Закон цінний насамперед тим, що він є по суті технологією повернення окупованих територій під суверенітет України. Радісне свято Дня Соборності буде для українців із гірким присмаком доти, доки чобіт російського окупанта топче українську суверенну землю Криму та Севастополя, Донеччини та Луганщини», - підкреслив Президент.

Він подякував Верховній Раді та Голові Парламенту Андрію Парубію за схвалення Закону. «І для мене дуже важливо було, що Закон набрав майже конституційну більшість голосів. У фінальному голосуванні його підтримали навіть ті політичні сили, які за день до цього його дуже гостро критикували. Критикували і президентський проект, і кінцеву версію. Наголошували і відмовлялися голосувати в першому читанні», - зазначив Глава держави.

«Я думаю, що це стало важливим прикладом відповідальної консолідації владних та опозиційних політичних сил у питанні, що стосується нашого спільного національного інтересу. Де не може бути компромісів – у питаннях суверенітету, територіальної цілісності, незалежності нашої держави. Це – приклад, коли міркування міжпартійної боротьби принесено в жертву загальнодержавній справі», - підкреслив Петро Порошенко.

Глава держави наголосив: «Агресору не подобається, коли його називають агресором. Окупанту неприємно, коли на окупацію кажуть окупація. На злодії шапка горить, і він хоче уникнути міжнародної відповідальності за свої злочини. Рефлексія Москви зайвий раз переконує, що ми прийняли правильний Закон».

За його словами, цей Закон фіксує право України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН і деталізує механізм його реалізації. Але, водночас, він підтверджує пріоритетність мирного, політико-дипломатичного врегулювання.

«Хочу наголосити окремо, ані дух, ані буква цього Закону не суперечать Мінським домовленостям, як це хоче представити Москва. На відміну від Росії, яка шукає будь-який привід, аби їх не виконувати, Україна неухильно дотримується і буде дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань. Я адресую це дипломатам, присутнім в цьому залі, дуже прошу передати цей меседж у свої столиці», - підкреслив він.