Церква має бути відокремлена від держави, особливо від сусідньої держави-агресора - Президент

Президент Петро Порошенко наголошує, що Україна повинна мати свою Помісну Церкву, незалежну від церков інших країн, особливо від церкви країни-агресора.

«Церква має бути відділена від держави, але, в першу чергу – від сусідньої держави, країни-агресора, якій ми не маємо дати права працювати п’ятою колоною, бо це наша з вами відповідальність за Україну, яку ми любимо понад усе», - заявив Глава держави під час VII Національного молитовного сніданку, який відбувся у Києві.

Підставою для цього Петро Порошенко назвав і агресію Росії проти України. «Єдине, що порушило наш внутрішній мир – це є російська агресія. Грубо порушуючи міжнародне право, підло анексувавши незаконно Крим, напала на Сході нашої країни», - констатував Президент та висловив вдячність усім представникам церков, які щоденно допомагають у молитві за армію, за Україну і у вирішенні величезної кількості соціальних проблем, породжених війною.

Глава держави висловив думку, що з кожним молитовним сніданком Україна стає ближче до Бога і що сучасна Україна «як повітря потребуватиме Єдиної Помісної Православної Української Церкви».

«Кожен з нас розуміє – без церкви немає держави. Без церкви нема нації. І Церква абсолютно важливий атрибут суверенної, незалежної України. І саме тому ми так молимося і боремося за Церкву», - сказав Президент висловивши переконання, що рішення про надання Україні Томосу буде ухвалено.

«Шість місяців тому ніхто в цьому залі уявити не міг, що ми так близько підійдемо до Томосу - Його Всесвятість і Патріарх Константинопольський і Синод слов’янського патріархату має нарешті прийняти рішення щодо надання Томосу щодо Помісної Церкви великій європейській 45-мільйонній нації – нації українців», - сказав Петро Порошенко.

«Я абсолютно переконаний, що з нами воля Божа, з нами допомога Божа. І з нашою боротьбою, з нашою спільною молитвою український народ має, він заслужив це, він заплатив за це дуже високу ціну, отримати Томос від Вселенського Патріарха і дуже відповідально створити те, чого ми були позбавлені більше трьохсот років. Триста років мріяла наша нація отримати свою Церкву і завершити створення незалежної, суверенної, фантастичної, європейської держави Україна», - додав Президент.