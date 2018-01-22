Черкащина долучилася до національного проекту Марини Порошенко по розвитку інклюзивної освіти та почала формувати мережу Інклюзивно-ресурсних центрів на рівні територіальних громад

6 лютого дружина Президента відвідала Черкаську область із робочим візитом. Марина Порошенко та голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко підписали Меморандум про співпрацю, у рамках якого область долучилася до національного проекту Благодійного Фонду Порошенка «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації» і стала десятим регіоном України, в якому він реалізується.

За словами Першої леді, сьогодні на Черкащині працюють 104 інклюзивні школи, у яких навчається 209 учнів з особливими освітніми потребами, але інклюзивною освітою охоплено лише 4 % «особливих» дітей регіону.

Із метою створення якісних умов для навчання учнів з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх закладах Марина Порошенко передала Юрію Ткаченку типові проекти Медіатеки та Ресурсної кімнати, розроблені Благодійним Фондом Порошенко.

Також у ході візиту Перша леді зустрілася з головами районних рад, ОТГ та міськими головами, щоб ініціювати створення мережі Інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ) в Черкаській області на рівні місцевих громад. Зустріч пройшла на базі інклюзивної Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3, в якій навчається одинадцятеро учнів з особливими освітніми потребами.

За результатами зустрічі, Голова обласної державної адміністрації підписав відповідний Меморандум про співпрацю з керівниками органів місцевого самоврядування. Щоб система ІРЦ запрацювала вчасно – буде проведено конкурс фахівців Центру та облаштовано всі приміщення необхідним матеріально-технічним обладнанням. Для цього Благодійний Фонд Порошенка спільно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробили типовий проект Інклюзивно-ресурсного центру, який допоможе їх відкрити.

У рамках проекту зі створення інклюзивного освітнього середовища Марина Порошенко взяла участь у відкритті інклюзивної групи дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №60, який відвідують шестеро дітей з синдромом Дауна. На згадку про зустріч Перша леді подарувала вихованцям інклюзивної групи музичний центр, м’які іграшки та солодощі.

На Черкащині дружина Президента ознайомилася із роботою обласного навчально-реабілітаційного центру «Країна добра». Це спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад, який охоплює навчанням 89 дітей з порушенням слуху, мовлення або з затримкою психічного розвитку. Центр спрямований на навчання дитини основним соціальним навичкам та надання корекційно-розвиткових послуг.