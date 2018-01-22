Ціль Росії не лише Україна, а регіон в цілому – Президент на зустрічі з екс-лідерами країн Балтійсько-Чорноморського регіону

Президент Петро Порошенко провів зустріч із колишніми лідерами країн Балтійсько-Чорноморського регіону, які 22-23 лютого в Києві братимуть участь у IV Балтійсько-Чорноморському форумі «Солідарна безпека країн Балтійсько-Чорноморського регіону як консенсусна стратегія для великої Європи».

На Форумі, організованому Національним інститутом стратегічних досліджень, Україну представлятимуть Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко, Білорусь – Станіслав Шушкевич, Болгарію – Петар Стоянов, Литву – Вітаутас Ландсбергіс, Латвію – Валдіс Затлерс, Молдову – Петру Лучинський, Польщу – Александр Квасневський. Президентом Форуму є Геннадій Бурбуліс.

Глава держави відзначив тверду і принципову позицію лідерів країн Балтії та чорноморського регіону у підтримці територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Президент також особливо наголосив на важливості забезпечення солідарності усього світу з Україною та підтримки нашої держави.

Учасники зустрічі обговорили проблеми регіональної та глобальної безпеки та акцентували на неприпустимості порушення норм міжнародного права.

Співрозмовники наголосили на необхідності підвищення ефективності механізмів забезпечення безпеки в світі і в Європі, в тому числі, передбачених Статутом ООН та програмними документами ОБСЄ.

Під час зустрічі також обговорювались безпекові питання у Балтійсько-Чорноморському регіоні, зокрема спроби дестабілізації ситуації в країнах регіону. Глава Української держави підкреслив, що ціль Росії не лише Україна, а регіон в цілому.

Президент також поінформував про ситуацію на Донбасі та відзначив важливість продовження санкцій проти Росії до повного виконання нею Мінських домовленостей.