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Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

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Участь Президента України у заходах з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Участь Президента України у заходах з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

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До Дня Соборності України Президент вручив державні нагороди

22 січня 2018 року - 14:42

До Дня Соборності України Президент вручив державні нагороди

Президент Петро Порошенко вручив нагороди за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня Соборності України.

Орденом Свободи нагороджений виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» Євген Бистрицький, орденом «За заслуги» І ступеня – директор державного підприємства «Дослідний завод зварювальних матеріалів Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона Національної академії наук України» Петро Косенко.

Президент також вручив орден «За заслуги» ІІ ступеня композитору, ректору Київського інституту музики імені Рейнгольда Глієра Олександру Злотнику. Олександр Злотник подякував за нагороду в такий важливий день та зазначив: «Багато крові було пролито українськими патріотами, щоб ми мали незалежну Україну. І сьогодні деяким державам наша країна як кістка в горлі, але виключно наша наполеглива праця, любов до рідної землі, культури та традицій зроблять нашу мрію справжньою. І з Божою поміччю Україна буде європейською сильною, міцною державною».

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено директора Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України Віталія Панка.

Глава держави вручив орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня учаснику антитерористичної операції, молодшому лейтенанту Сергію Дорошенку.

Орден княгині Ольги ІІ ступеня отримали директор комунального закладу «Одеське училище мистецтв і культури імені К.Ф.Данькевича» Олена Бортнікова, член правління громадської організації «Музей шістдесятництва» Валентина Чорновіл, орден княгині Ольги ІІІ ступеня – артистка-провідний майстер сцени державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», народна артистка України Ірина Дорошенко.

Крім того, Президент вручив відзнаки про присвоєння почесних звань. Звання «Заслужений артист України» отримали співак, композитор Павло Доскоч, соліст опери – провідний майстер сцени державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка» Алла Позняк, артистка-солістка комунального підприємства «Дніпропетровський будинок органної та камерної музики» Дніпропетровської обласної ради Ольга Зернаєва.

Глава держави відзначив: «Це глибоко символічна нагорода, бо пані Ольга (Зернаєва – ред.) є переселенкою. Міцно тримає український прапор по всій Україні. Думаю, що це символ – як Україна ставиться до тимчасово переміщених осіб. І тверда надія, пані Ольго, що ми повернемося на окуповані території».

Почесне звання «Заслужений працівник культури України» отримала заступник генерального директора Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого Галина Кириченко, «Заслужений працівник освіти України» - проректор Національного університету біоресурсів і природокористування України Вадим Ткачук.

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Участь Президента України у заходах з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №11/2018

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України
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