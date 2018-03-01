Дуже дякую українцям за національну солідарність – Президент про скорочення споживання газу в Україні

Президент Петро Порошенко особливо відзначив солідарну підтримку всіма українцями дій влади щодо забезпечення стабільної роботи газотранспортної системи України у зв’язку із погрозами РАО «Газпром» припинити виконання контракту із постачання природного газу.

«Я дуже дякую українцям за національну солідарність, яку вони проявили вчора, відгукнувшись на звернення щодо скорочення споживання газу. На 25 млн кубічних метрів газу вчора Україна скоротила споживання. Це і є ознака нашої солідарності. Це 14% від загального обсягу споживання», - зазначив Глава держави під час наради на підприємстві «Укртрансгаз».

«Оскільки система вже збалансована і стабілізована, я ще раз хочу подякувати українцям, подякувати НАК «Нафтогаз України» за цілодобову рішучу роботу, Уряду, який в енергетичному штабі позавчора і вчора спрацював дуже ефективно, обмежуючи споживання в освітніх закладах і переключивши споживання енергогенерації з газу на мазут», - додав Глава держави.

Як доповів Президенту перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Перелома, за даними «Укртрансгазу» споживання газу, завдяки спільним діям українців, Уряду, зверненню Президента, на сьогоднішній день складає 180 млн кубічних метрів природного газу на добу на відміну від попереднього обсягу в 205 млн кубічних метрів газу.

Президент особливо відзначив таке значне скорочення у споживанні газу: «Бачите 205 і 180 млн кубів на добу. Це ознака національної солідарності усіх українців (які відгукнулись - ред.) на вчорашній заклик».