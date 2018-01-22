Дуже символічно, що переміг український проект – Президент взяв участь у презентації архітектурного проекту-переможця «Меморіал Героїв Небесної Сотні»

Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко взяв участь у презентації проекту-переможця номінації «Меморіал Героїв Небесної Сотні» Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об’єкта «Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей революції Гідності».

Глава держави відзначив, що іноземні представники журі Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу роблять зараз для України надзвичайно важливу справу щодо визначення переможців конкурсу Меморіалу Героїв Небесної Сотні і Музею Революції Гідності.

Президент зазначив, що минуло вже 4-ри роки від трагічних подій 18-20 лютого 2014 року, коли Україна втратила 107 найкращих своїх синів та доньок – Героїв Небесної Сотні, які віддали свої життя за те, щоб зупинити свавілля, за те, щоб перемогти. «Перемогти у боротьбі за Україну», - сказав він.

«За ці чотири роки дуже багато зроблено. Лише за останній рік українці отримали право безвізових подорожей до Європейського Союзу, підписана, ратифікована і вступила в дію Угода про асоціацію Україна-ЄС, заради підписання якої у листопаді-грудні 2013 року мільйони українців вийшли на потужні багатомільйонні акції», - наголосив Петро Порошенко.

Президент зазначив, що важко було уявити собі, коли починались ці акції, до чого дійде влада і які злочинні накази будуть відданні для того, щоб «Беркут» (спецпідрозділ МВС – ред.) відкрив вогонь по хлопцям і дівчатам без зброї, які хотіли лише одного – жити в нормальній країні, яка б рухалась, а точніше, повернулась до родини європейських народів.

«В ці дні ми згадуємо наших Героїв Небесної Сотні. Багато місяців було присвячено роботі із організації Меморіалу і Музею, і я вдячний нашим шановним друзям з Німеччини, всесвітньо відомим архітекторам, які мають величезний досвід у організації подібних конкурсів. Конкурс зі створення Музею і Меморіалу, який точно дивиться у майбутнє. Бо саме так бачили майбутнє України і саме так дивився кожен із Героїв, яких ми сьогодні згадуємо», - сказав Президент.

Він додав: «Цим Меморіалом, цим Музеєм ми маємо остаточно відійти від Радянського союзу, від радянських традицій».

Президент нагадав, що на Майдані незалежності в Києві були виставлені всі проекті, які брали участь у конкурсі. «Я навмисно не висловлював свою позицію, коли дивився на Майдані представлені зразки. Деякі мені не подобались. Деякі надихали. Але дуже важливо, щоб це брало за серце кожною, хто до них підійде», - зауважив Петро Порошенко. Він також відзначив важливість думки родин Героїв Небесної Сотні.

«Я точно виступаю не як Президент, і не просто як громадянин, а як людина, яка була на Майдані з першого до останнього дня. Ми не ховались і не тікали з Майдану. І у найважчі часи ми були там, де небезпечно», - додав Петро Порошенко. Він також нагадав про події, які розгорнулися після подій на Майдані, зокрема, анексію Криму та агресію Росії проти України на Сході нашої держави.

«Сьогодні перед пам’яттю Героїв Небесної Сотні ми обіцяємо, що Україна буде об’єднаною і об’єднана Україні звільнить кожен клаптик української землі як на Сході, так і в Криму. Про це треба пам’ятати заради кожного з Героїв Небесної Сотні, кожного з 2348 військовослужбовців Збройних Сил України, інших силових підрозділів, і кожного з понад 7 тисяч цивільних українців, які віддали своє життя під час російської агресії. Ми зробимо все для того, щоб Україна була об’єднаною», - наголосив Глава держави.

В свою чергу, дружина Президента Марина Порошенко зазначила, що у ці дні ми вчетверте переживаємо роковини тих сумних, але доленосних подій Революції Гідності, коли найкращі сини і доньки України вийшли захищати наше європейське майбутнє і віддали за це найдорожче - своє життя. Час спливає, але пам’ять береже подвиг Героїв Небесної Сотні.

«Сьогодні ми зібралися у цій залі для того, щоб оголосити найкращий проект Меморіалу Героїв Небесної Сотні, який увіковічнить пам’ять про них. Це дуже важливо для нашої сучасності. Але не менш важливо – для наступних поколінь», - сказала вона.

Дружина Президента підкреслила: «Я впевнена, що проект-переможець буде символізувати гідність, хоробрість та непереможність українського народу. А головне – буде виконувати місію єднання та свідчити про наше спільне прагнення розвивати Україну як сильну, європейську та прогресивну державу».

Голова журі Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу Матіас Зауербрух повідомив, що у фінальній частині конкурсу взяли участь 9 проектів з різних країн, включно з Україною, та оголосив фіналістів конкурсу архітектурного проекту Меморіалу Героїв Небесної Сотні, які зайняли перші три місця. Ними стали два архітектурні проекти з Німеччини та один з України. Переможцем конкурсу став проект двох львів’янок Ірини Волинець та Марії Процик.

«Ми мали дуже цікавий, насичений день вчора з дуже багатьма дискусіями, які надихали нас і наших українських партнерів. Ви усі були свідками цього», - розповів Матіас Зауербрух про процес відбору переможців та привітав переможців.

«Це дуже символічно, що переміг український проект», - підсумував Глава держави та подякував всім учасниками за небайдужість, щире ставлення до цієї надзвичайно почесної місії.