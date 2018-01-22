Дуже важливо продовжувати співпрацю з МВФ у 2018 році – Президент

В рамках участі у 48-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.

«Для нас дуже важливо продовжувати співпрацю з МВФ зараз, у 2018 році. Оскільки це не лише довіра міжнародних фінансових організацій, пов’язаних з макрофінансовою допомогою від ЄС, співпрацею зі Світовим Банком, а й довіра інвесторів», - підкреслив Президент за підсумками переговорів з Директором-розпорядником МВФ.

«Я дуже вдячний нашим партнерам з МВФ за дуже потужний сигнал на підтримку України», - зазначив Глава держави.

Петро Порошенко також подякував Крістін Лагард за дуже ефективну співпрацю протягом минулого року. «Я дуже задоволений останнім півріччям, коли ми запровадили багато реформ. І сьогодні ми домовились продовжити ефективну співпрацю в різних сферах та виконати все, про що ми домовились сьогодні і в минулому. Я дякую за дуже сильну та ефективну співпрацю», - підкреслив Петро Порошенко.

В свою чергу, Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард відзначила: «Я дуже задоволена продуктивними переговорами з Президентом Порошенком та членами його команди». Вона підкреслила, що це дійсно дало можливість оцінити всі заходи, які вже були вжиті.

Крістін Лагард зазначила: «Сподіваюсь, що й інші заходи, імплементацію та планування яких ми обговорювали, і над якими ми продовжимо працювати разом, приведуть нас до завершення розгляду, який ще триває».

«Я особливо ціную майбутнє призначення незалежного та постійного керівника НБУ, оскільки це дуже необхідно»,- підкреслила Директор-розпорядник МВФ.