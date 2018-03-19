Дякую за врятовані життя людей внаслідок запобігання масовим терактам і викриття російської спецоперації проти України – Президент працівникам СБУ та Генпрокуратури

Президент Петро Порошенко подякував Службі безпеки України та Генеральній прокуратурі України за вжиті заходи із запобігання масовим терактам і викриття російської спецоперації проти України.

«Вдячний працівникам Служби безпеки та Генеральної прокуратури за врятовані життя людей внаслідок запобігання масовим терактам і викриття російської спецоперації проти України», - зазначив Президент на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Глава держави також подякував офіцерам Збройних сил, які не піддалися на провокації і вчасно поінформували правоохоронні органи про злочинні задуми агресора і п’ятої колони.

«Мета російської спецоперації посіяти хаос і знищити Українську державу. Усе це є черговим нагадуванням, що проти України ведеться широкомасштабна гібридна війна, вистояти в якій ми зможемо лише об’єднавшись», - підкреслив Петро Порошенко.