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Економічні показники українсько-німецької співпраці є дуже обнадійливими – зустріч Президентів двох країн

29 травня 2018 року - 15:33

Економічні показники українсько-німецької співпраці є дуже обнадійливими – зустріч Президентів двох країн

Президент України Петро Порошенко обговорив з Федеральним президентом Республіки Німеччина Франком-Вальтером Штайнмаєром питання економічного співробітництва двох держав.

«Сьогодні з офіційним візитом в Україні Президент Німеччини, у наступні дні у нас буде Міністр закордонних справ. І я думаю, що це дуже добре характеризує дуже позитивний характер відносин між Україною та Німеччиною», - зазначив Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з Федеральним президентом Республіки Німеччина Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Глава Української держави підкреслив: «Можу сказати, що ми непогано попрацювали і в економіці. Минулого року величезне зростання двосторонньої торгівлі. Вона зросла майже на 23%».

«Це є одним із рекордних показників серед багатьох країн. І думаю, що це є результатом повного запровадження Угоди про асоціацію, включно з поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі. Коли і українські і німецькі товаровиробники мають безперешкодний доступ до ринків. І це веде до суттєвого зростання обсягів взаємної торгівлі, яка, як мені доповів Перший віце-прем’єр українського Уряду, сягає вже 8 млрд євро. Думаю, що це дуже обнадійлива цифра», - зазначив також Петро Порошенко.

За словами Президента, інтенсивність контактів, які відбулися за останні дні, підкреслює унікальність характеру українсько-німецьких відносин.

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Зустріч Президента України з Федеральним Президентом ФРН

29 травня 2018 року - 12:48
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