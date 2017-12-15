Експерти презентували Президенту законопроект про Антикорупційний суд, який буде направлено до Верховної Ради

Експерти презентували Президенту Петру Порошенку проект закону про Антикорупційний суд, який буде направлено до Верховної Ради. У нараді взяли участь засновник Фонду інновацій та розвитку Георгій Вашадзе, науковець і експерт ОБСЄ Анатолій Заєць, директор Фонду інновацій та розвитку Роман Яковлєв, науковець і експерт ОБСЄ Валентин Сердюк та заступник Глави АПУ Олексій Філатов.

Глава держави розповів, що за 2016-2017 роки органи прокуратури, Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки України, Національна поліція передали до судів майже 5 тис. антикорупційних справ.

«Це надзвичайно обнадійливі цифри щодо кардинальних змін, які в країні відбулися по боротьбі з корупцією. Але дуже важливо, щоб ці справи не потрапили в довгу шухляду, щоб суди не штампували випуск підозрюваних на волю, щоб був справедливий, незалежний, об’єктивний український суд», - наголосив Президент. Він додав: «На відміну від попередніх часів ми абсолютно не боїмося виносити сміття з хати, демонструвати відкритість та прозорість влади. І мірилом ефективності, на мою думку, має бути не кількість корупційних справ, які порушено, а кількість вироків і злочинців, які мають опинитися у в’язниці».

Президент зауважив, що це є комплексним питанням. З одного боку має бути чистота розслідувань, професійність слідчих, абсолютна деполітизованість і об’єктивність. З іншого боку – ефективна боротьба за очищення суддів, за формування абсолютно прозорої та ефективної нової суддівської команди, яка захистить право українців на правду і справедливість. За його словами, цей процес почався – вже сформований новий Верховний Суд за прозорою процедурою.

«Виходячи з того, що проблема корупції стоїть надзвичайно гостро, антикорупційні справи стали питанням особливої суспільної уваги та ваги. При ухваленні судової реформи ще півтора роки тому у відповідному законі було передбачено створення спеціалізованого антикорупційного суду», - зазначив Глава держави. Він додав, що питання є складним, і нагадав, що певний час робота над цим питанням була заблокована, оскільки у Верховній Раді були вже зареєстровані законопроекти про антикорупційні суди. Президент звернувся до експертів, щоб вони врахували рекомендації Венеційської комісії при розробці законопроекту про Антикорупційний суд.

«Я як Президент продемонстрував політичну волю. Ми це вносимо. Для мене ключова позиція щодо врахування висновків Венеційської комісії. При чому не допускаємо жодних політичних тисків ні від кого, і об’єктивне законодавство має бути якнайшвидше проголосоване у Верховній Раді», - наголосив Глава держави.

Глава держави також відзначив, що законопроект про антикорупційний суд має врахувати важливі позиції, зокрема щодо іноземних експертів, гарантії безпеки для суддів, прозорість та незалежність добору кандидатів в судді. «Дуже важливо і почесно бути співавторами реформ. І дуже щасливий чути, що це не зупиняється на розробці документу і передачі його Президенту, а це подальша боротьба за законопроект, аргументована підтримка, якщо хочете- захист, бо багато хто, я не виключаю, не зацікавлений в зазначеному законопроекті і буде його критикувати», - наголосив Президент. Він додав, що важливо мати спільну позицію щодо надзвичайної важливості зазначеного документу та імплементації і створення антикорупційного суду. «Бажано, щоб це було завершено у 2018 році. У бюджеті за моєю пропозицією гроші на створення Антикорупційного суду передбачені», - зазначив Глава держави.

Засновник Фонду інновацій та розвитку Георгій Вашадзе повідомив, що законопроект про Антикорупційний Суд включає у себе найкращу міжнародну практику в різних країнах, експертні рекомендації фахівців ОБСЄ та висновки Венеційської Комісії. «Ми маємо досвід роботи над Національним антикорупційним бюро, яке і до сьогодні у міжнародному співтоваристві є позитивним прикладом і довів свою ефективність. Ту практику, яка у нас була тоді, ми будемо чітко використовувати в цьому питанні», - зазначив він.

Науковець і експерт ОБСЄ Анатолій Заєць розповів, що цей проект закону був розроблений на основі концепції, яка була вироблена експертами під егідою ОБСЄ, після ретельного експертного відбору фахівців, які добре знаються на цьому предметі. При цьому він висловив впевненість, що рівень законопроекту високий і «дозволяє вести фахову дискусію у стінах Верховної Ради».