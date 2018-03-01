«Газпром» має виконувати судові рішення і свої зобов’язання – Президент

Російський «Газпром» має виконувати всі судові рішення та свої зобов’язання за контрактом, наголошує Президент Петро Порошенко.

«Газпром», відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу, має транзитувати газ через Україну. Це не є його благодійність, це не є його жест підтримки України. Це прямі зобов’язання. Зобов’язання та рішення суду треба виконувати. Крапка», - сказав Глава держави в інтерв’ю українським телеканалам.

Петро Порошенко висловив переконання, що Україна в повному обсязі «отримає все до копійки» відповідно до рішень суду. Разом з тим, він зазначив, що перемога у Стокгольмському арбітражі важлива не стільки через відсуджені кошти, скільки через її геополітичне значення.

Президент нагадав перебіг всіх так званих «газових воєн», коли Російська федерація робила Україну винною у проблемах із постачанням газу до країн ЄС. «Подивіться як зараз все відбувається абсолютно інакше. Перш за все – позиція РФ про те, що вона не буде платити – це позиція слабка. Це, як у нас знаєте кажуть: після бою кулаками не махають. Є міжнародні конвенції, є бездоганна юридична позиція, є кваліфікована команда українських юристів НАК «Нафтогаз», українських дипломатів, які стовідсотково це забезпечать. Якщо цього не буде, за моїм дорученням команда юристів опрацьовує питання накладення арештів і забезпечення стягнення відповідних сум», - підкреслив він.

Глави держави особливо акцентував, що Україна своєчасно поінформувала своїх партнерів про ризики у ситуації, що склалася, зокрема щодо можливого шантажу з боку східного сусіда нашої країни. «Чого вони добивалися? Щоб Україна припинила транзит. Щоб Україна, коли вони перестануть постачати транзитний газ, бо у нас була дуже холодна погода, почала відбирати транзит. І тому я одразу ж виніс це питання на засідання Ради національної безпеки і оборони, звернувся до всієї нації, українського народу із закликом: #прикрути. І подивіться як відреагувало суспільство: на 14% в цей день, в п'ятницю, Україна скоротила споживання газу. На 25 мільйонів кубічних метрів газу ми зменшили споживання. Але ні на один кубометр газу ми не припинили транзит, показавши себе відповідальним і надійним партнером», - підкреслив Петро Порошенко.

«Так от на сьогоднішній день ключовий підсумок нашої перемоги полягає не тільки і не стільки в грошах. Ключовий підсумок полягає в тому, наскільки була об’єднана нація», - також наголосив він, висловивши вдячність українському народу за миттєву реакцію на кампанію #прикрути, що допомогло подолати кризу. «Криза подолана і ми в ній перемогли. Я вам дякую за це», - сказав Президент.

Глава держави ще раз наголосив: у ситуації, яка склалася, Україна продемонструвала позицію країни, котра повністю виконує свої зобов’язання і відповідально ставиться до своїх обов’язків на противагу Росії. «Україна, яка заздалегідь попередила всіх європейських партнерів, що це може бути, але ми зробимо все для того, щоб виконати свої зобов’язання. І Росія, яка відмовилася виконувати рішення Стокгольмського арбітражу і навіть намагалася у звичній для себе манері сісти на газовий шантаж», - зазначив він, висловивши думку, що зважаючи на це Росії вже не довірятимуть як надійному постачальнику, адже вона використовує газ як інструмент політичного тиску.

Президент також наголосив: Україна й надалі докладатиме максимум зусиль для диверсифікації енергопостачання. Він також нагадав, що було не лише припинено відмивання грошей на непрозорих схемах постачання газу, надмірні його поставки, але й ліквідовано дефіцит НАК «Нафтогаз України», розпочато роботу з диверсифікації.

«На сьогоднішній день ми це припинили. Ми забезпечили, щоб величезний дефіцит – 100 мільярдів гривень, який мав НАК «Нафтогаз», був ліквідований. Непрозорі схеми ліквідовані. Це надзвичайно ефективний механізм боротьби з корупцією», - сказав Петро Порошенко.

«Перше, що я зробив, як був обраний Президентом у 2014 році – ми переговорили з Прем’єр-міністром Яценюком і було абсолютно чітке доручення в двох напрямках. Перше – диверсифікація. І ми рішуче скорочували споживання російського газу: 16 мільярдів кубічних метрів, потім – 5, потім – 0. І друга позиція – ідемо в суд. Ми не боїмося. Ми переконані у власній перемозі. І ще раз наголошую – це перемога не лише в грошах. Ця перемога має геостратегічне значення. Це як безвіз. Це остаточне «до побачення» газовій голці або газовому зашморгу. І результат такий само блискучий», - також додав Глава держави.