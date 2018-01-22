General Electric приходить в країни, в перспективу і розвиток яких вона вірить – Глава держави

«Впевнений в тому, що це лише перший крок. Репутація компанії General Electric дуже висока і вона приходить в ті країни, де вона впевнена, що толерантність до корупції нульова. Вона приходить в ті країни, в перспективу і розвиток яких вона вірить. І сьогоднішнє підписання нашого контракту – це дуже важливий знак довіри до України і віри у її майбутнє», - підкреслив Петро Порошенко перед підписанням угод, що передбачають створення довгострокового партнерства між ПАТ «Укрзалізниця» та General Electric з метою оновлення парку локомотивів, сума якого складає 1 млрд доларів США.

За його словами, це чітке визнання і того, що вже зроблено, і довіра до того, що ми плануємо зробити. Президент зауважив, що за короткий термін українсько-американська співпраця зросла у чотири рази. Він також особливо наголосив на тому, що Україна рішуче продовжує рух шляхом реформ.

«Я висловлюю тверде переконання, що буде проголосований найближчим часом в першому читані, буде завершена коротка дискусія і буде прийнятий законопроект про Антикорупційний суд. І завершено створення антикорупційної інфраструктури. Вона вже є незалежна і працює ефективно», - підкреслив Глава держави.

Петро Порошенко також відзначив продовження рішучих кроків із підвищення інвестиційної привабливості і покращення інвестиційного клімату в Україні. «Ми вважаємо, що 76 місце в рейтингу Doing Business не достатнє», - сказав він, нагадавши про підготовку пропозицій замінити податок на прибуток податком на виведений капітал, а також створення Національного бюро фінансових розслідувань, яке прибере будь-який силовий тиск на бізнес.

Президент також нагадав про підписання Закону, який забороняє «маски-шоу» (проведення необгрунтованих перевірок на підприємствах - ред.), про ухвалення Верховною Радою Закону про приватизацію, який встановлює абсолютно нові правила прозорої і ефективної приватизації. За словами Глави держави, здійснюються важливі кроки в телекомунікаційній сфері, включаючи завершення конкурсу на зв'язок четвертого покоління. «Хочу наголосити, що буквально 2,5 роки тому у нас не було і 3G. Всі ці кроки, на моє глибоке переконання, свідчать про те, що ми рішуче рухаємося вперед», - наголосив Президент. Він додав, що також ухвалений Закон про товариства з обмеженою відповідальністю, завершена розробка законопроекту про концесії, завершена позиція по законопроекту про дерегуляцію.

В свою чергу, Посол США в Україні Марі Йованович підтримала слова Президента України та зазначила: «Це великий день. Ми чекали і наполегливо працювали для цього». При цьому вона наголосила, що «сьогоднішній контракт в 1 млрд доларів – цей дійсно величезна угода».

«Ця угода є потужним мессиджем у всьому світі, що Україна змінює спосіб ведення бізнесу. Пане Президенте, ми дуже вітаємо вашу прихильність і готовність проводити антикорупційну реформу, приватизацію. Це правильний сигнал не лише для зовнішніх інвесторів, а також для внутрішніх інвесторів. Це дуже добре для населення України, для економіки в цілому», - зазначила Посол, висловивши впевненість в поглибленні українсько-американських торговельних стосунків.