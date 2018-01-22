Гібридна війна, яку веде РФ, поступово перетворюється у повномасштабну Світову гібридну війну – Президент на 54-й Мюнхенській безпековій конференції

Президент Петро Порошенко відзначив, що 54-а Мюнхенська безпекова конференція є хорошою платформою для обговорення та дискусії щодо численних викликів для глобальної безпеки, аналізуючи їхні джерела та наслідки і шукаючи можливу відповідь.

«У більшості випадків усі існуючі виклики мають спільний знаменник, спільне походження і, навіть, спільних авторів. Лише наївний зміг би повірити, що війни та конфлікти трапляються з нізвідки. Ніби вони неминучі», - наголосив Глава держави. Президент нагадав, що сто років тому перша світова війна визріла ще задовго до її початку, багато ознак свідчило про підготовку до війни, однак найбільше недооцінювалися виклики.

Петро Порошенко наголосив, що у 2014 році знову повернулися критичні виклики міжнародній безпеці, які вже тривалий час існували, нарощуючи свою силу і руйнівний потенціал. Він підкреслив, що як і сто років тому багато хто не помітив цих проблем та знаків, які повинні були пробудити наші інстинкти самозбереження. «Сьогодні нам не залишається нічого іншого як визнати, що гібридна війна, яку веде Росія, поступово перетворюється у повномасштабну Світову Гібридну Війну. Ця війна ведеться на різних рівнях, на різних фронтах та на різних швидкостях. У цій війні вже задіяно багато різних акторів, які, можливо, навіть не усвідомлюють своїх руйнівних ролей. Однак, зло, яке стоїть за цією війною, є єдиним і «воно» перебуває у Кремлі», - зауважив Глава держави.

«Давайте визнаємо, що ми не сприйняли серйозно, коли в 2007 році в Мюнхені російський президент оголосив свою війну цивілізованому світу. Російська агресія проти України у 2014 році стала найбільш серйозним та цинічним нападом на демократичні цінності і міжнародний порядок, заснований на правилах. Вона була добре спланована заздалегідь. І коли цей план почав реалізовуватися, було задіяно багато агентів», - наголосив Президент. Він нагадав про маргінальні ультраправі та ультраліві партії, які протягом багатьох років підтримувались Росією у всьому світі.

«Погляньте на армії «тролів» та пропагандистів, які проникають у наші домівки, не визнаючи жодних кордонів, жодних моральних принципів та жодних правил. Погляньте на фейкові новини, які спотворюють реальність та вводять в оману наші суспільства. Погляньте на міграційні потоки, передусім, до країн Європейського Союзу, які мали дестабілізувати та підірвати його із середини. Погляньте на кібератаки, які спрямовані не лише на виборчі кампанії, а й на нашу критичну інфраструктуру», - наголосив Президент. Він нагадав про кібератаку на Україну в минулому році, яка була частиною спроб Кремля дестабілізувати українську державу і поширити цю дестабілізацію по всьому світу. Глава держави подякував міжнародному співтовариству за підтвердження цього та визнання відповідальності Росії за цю кібератаку. При цьому, за словами Президента, ця діяльність супроводжується повномасштабною мілітаризацією російського режиму та його доведеною готовністю використати всі наявні військові інструменти, включно з ядерною зброєю.

«Протистояння російській агресії є екзистенційним викликом, який впливатиме на наше майбутнє. Чи буде це «російський світ з альтернативними цінностями», або «вільний світ з універсальними цінностями»?», - звернувся Президент до присутніх, відповівши так тим, хто відстоює необхідність зрозуміти інтереси Росії.

«Перше, Вам потрібно зрозуміти, що таке є «русскій мір». Прикладів є багато. Лише порівняйте рівень життя в колишньому Кенігсбергу з життям у Мюнхені. Або територію Карелії, яку Росія анексувала 80 років тому, з Фінською Карелією. Або Курильські острови, які Москва захопила після Другої Світової війни, з Японією. Різниця між «русскім міром» та Вільним Світом приголомшує», - наголосив Глава держави.

«Русскій мір» перетворює усе, до чого торкається, у руїни та занепад. Погляньте на Абхазію, Південну Осетію, Придністров’я, окуповані Донбас та Крим. Схоже на те, що відповідно до доктрини «русского міра» вся Європа повинна виглядати так як Калінінград чи окупований Донецьк, а не навпаки», - підкреслив Президент.