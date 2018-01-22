Глава Адміністрації Президента України провів зустріч з Послом Франції в Україні

Глава Адміністрації Президента України Ігор Райнін провів робочу зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Французької Республіки в Україні пані Ізабель Дюмон.

Сторони обговорили перспективи міжнародного співробітництва між Україною та Францією, зокрема в сфері реформування системи державної служби в нашій країні та освіти для державних службовців. Особливу увагу було приділено проекту «Управлінська освіта для префектів» з урахуванням значного досвіду саме Французької школи державного управління, яку в цій країні реалізовує Національна школа управління Франції (Ecole Nationale d’Administration (ENA).

Сторони досягли домовленості узгодити найближчим часом «дорожню карту» створення аналогічної освітньої інституції, яка б дозволила покращити координацію та пришвидшити практичну реалізацію найкращих європейських стандартів управління в державній сфері в нашій країні.

Глава Адміністрації Президента України подякував Послу Франції за активну участь її країни в Нормандському форматі та незмінну підтримку цією країною суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

В ході зустрічі також було підтверджено запрошення від Президента України Петра Порошенка Президентові Французької Республіки Еммануелю Макрону відвідати Україну в зручний для нього час.