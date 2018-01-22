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Глава держави: Боротьба з корупцією є пріоритетом моєї президентської політики

26 січня 2018 року - 15:35

Глава держави: Боротьба з корупцією є пріоритетом моєї президентської політики

Президент Петро Порошенко заявляє, що боротьба з корупцією в Україні є пріоритетним напрямком його роботи на посаді Глави держави. Під час участі на інтерактивній сесії «Центральна та Східна Європа: новий порядок денний для континенту?» Глава держави наголосив, що боротьба з корупцією в Україні ведеться не через те, що це було необхідно для отримання безвізового режиму з Євросоюзом чи траншу Міжнародного валютного фонду.

«Боротьба з корупцією є пріоритетом моєї політики в якості Президента»,- підкреслив Петро Порошенко.

Глава держави нагадав, що в Україні створено незалежні антикорупційні інституції: Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура. «Вони ефективно працюють з іншими інституціями і вже дають перші багатообіцяючі результати. І це підтримують, як міжнародні партнери, так і українці», - сказав Петро Порошенко.

Він також нагадав, що було запроваджено судову реформу з повним оновленням Верховного суду та судової системи. «І 22 грудня я ініціював в Парламенті створення нового Антикорупційного суду, яке завершить формування структури незалежної антикорупційної системи», - додав Президент.

Глава держави також зауважив, що під час зустрічей в Давосі із очільниками МВФ та Світового Банку, серед питань щодо результатів українських реформ, обговорювалось також питання створення Антикорупційного суду. «З політичної точки зору все зрозуміло. В нас є політична воля і рішення вже прийнято. З юридичної точки зору, обговорення щодо формулювання та того, як імплементувати рекомендації Венеційської комісії – це питання юридичних експертів. Ми сподіваємось завершити цей процес якомога швидше», - зауважив він.

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Робочий візит Президента України до Швейцарської Конфедерації

24 січня 2018 року - 17:31
Президент Петро Порошенко бере участь у 48-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія, 24 січня 2017 року Під час дискусії в інтерактивній сесії «Центральна та Східна Європа: новий порядок денний для континенту?», яка відбулась в рамках 48-го щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі, 26 січня 2018 року
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