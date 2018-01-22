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Глава держави: Бути об’єднаними  - найважливіше для нас українців під час російської агресії

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Глава держави: Бути об’єднаними  - найважливіше для нас українців під час російської агресії

«Ми тут, ми українці говоримо одним голосом на Мюнхенській конференції з безпеки. Тому,що нам потрібно мати єдність, коли є російська агресія проти незалежної України. Ми маємо захищати нашу свободу, демократію, нашу суверенність та нашу землю. Ми маємо разом відігравати дуже важливу роль», - сказав  Президент Петро Порошенко під час свого виступу на українському ланчі, який відбувся в Мюнхені в рамках конференції з безпеки

При цьому він підкреслив, шо питання єдності також важливо «і в Україні, а не тільки в Мюнхені, особливо коли мова йде про наш державний суверенітет, територіальну цілісність та незалежність». «Майбутнє України має нас об’єднувати», - підкреслив Президент.

Глава держави зазначив, що «сьогодні  і вчора тут в Мюнхені жодного разу не чув слова «конфлікт на сході України». «Ніхто більше про це не говорить. Називають агресією Російської Федерації проти суверенної і незалежної країни», - підкреслив Петро Порошенко.

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