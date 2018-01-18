Глава держави: Гордий тим, що наші побратими – військовослужбовці канадської армії стоять в одному строю пліч-о-пліч з українськими воїнами

Президент України Петро Порошенко разом із Генерал-губернатором Канади Жулі Пайєтт відвідали Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на Яворівському військовому полігоні

«Гордий тим, що наші побратими – військовослужбовці канадської армії – стоять в одному строю пліч-о-пліч з українськими воїнами», - сказав Глава держави. Він нагадав, що канадські військові поряд з іншими союзниками брали участь у параді в Києві з нагоди Дня незалежності.

«Не можу уявити кращого доказу солідарності з Україною. І сьогодні ви продовжуєте розбудовувати братерство по зброї», - підкреслив Петро Порошенко та назвав символічним, «коли Україна протистоїть російській агресії, захищаючи свою землю та увесь вільний світ».

Президент зауважив, що сьогодні відбулася дуже плідна розмова з Генерал-губернатором Канади Жулі Пайєтт. «Ми говорили про спільні цінності, дружбу, яка існує між нашими країнами, а також про те, як ми надалі можемо розвивати нашу співпрацю. І я вкотре переконався у подальшій безпековій та оборонній підтримці українського народу з боку Канади», - сказав він та подякував Генерал-губернатору за візит і за дружню допомогу Канади.

В свою чергу, Генерал-губернатор Канади Жулі Пайєтт наголосила, що «Канада і Україна працюють разом пліч-о-пліч» та подякувала представникам Збройних Сил Канади, які працюють в Україні і допомагають Збройним Силам України ставати сильнішими.

«Наша велика повага та вдячність за те, що ви служите своїй країні – це надзвичайний подарунок і надзвичайно важливий внесок у безпеку. Ви маєте гордитися своїми здобутками і тим, чого ви досягнете в майбутньому», - сказала Генерал-губернатор Канади та наголосила, що це реальна співпраця і обмін досвідом з обох сторін. Вона також підкреслила, що навчання у Міжнародному центрі миротворчості це «демонстрація того, що ми успішно співпрацюємо як чудові партнери разом з нашими партнерами зі Сполучених Штатів Америки, Литви, Данії, Великої Британія, Польщі, Канади і України».