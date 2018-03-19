Глава держави: Ключове завдання - вийти на темпи зростання 5-6% ВВП на рік

«Ключове завдання, яке стоїть сьогодні перед Україною – вийти на темпи зростання 5-6% ВВП за рік, і стверджую, що це є абсолютно реально», - підкреслив Президент Петро Порошенко під час представлення нового Голови Волинської обласної державної адміністрації.

Глава держави зазначив, що нещодавно Державний комітет статистики оприлюднив підсумки минулого року, згідно яких збільшення ВВП виявилося більше, ніж очікували - замість 1,8% склало 2,5 %. «Це чітке свідчення того, що економіка адаптувалася до нових умов. Це підтвердження, що найгірше позаду. Але це так само означає, що нема чому радіти. Подібні темпи зростання надто скромні й хороші тільки тим, що прийшли на зміну глибокому падінню в попередні роки. Наголошую, що вони абсолютно недостатні для поточних умов, які склалися в нашій державі», - заявив Президент.

Глава держави зауважив, що в діючій конституційній моделі зростання економіки належить до сфери відповідальності Кабінету Міністрів. «Я, як Президент, буду робити все можливе для того, щоб допомогти Уряду, який працює над тим, щоби максимально пришвидшити темпи зростання, а потім спільними зусиллями конвертувати темпи зростання в покращення добробуту громадян», - зазначив Петро Порошенко.

Президент нагадав, що минулого року було вдвічі підвищено мінімальну заробітну плату. «Скільки крику було, скільки казали, що все помре, ніхто не витримає. Як це ви з 1600 грн підвищили до 3200 грн? Я сказав, що ми на цьому не зупинимось. Цього року економіка ствердиться, мінімальна заробітна плата має бути не 3 700, а 4 000 грн. Об’єктивно. Середня заробітна плата має бути 10 тис. грн», - наголосив він

Глава держави підкреслив, що вартість робочої сили має бути конкурентоздатною з європейськими країнами. «Це чесно по відношенню до українських громадян. Підвищуйте продуктивність праці та рівень заробітної плати. Ми зі свого боку для цього все зробили», - зазначив Петро Порошенко.

Президент нагадав про зниження податкового навантаження на зарплату вдвічі, скорочення єдиного соціального внеску вдвічі, не підвищення податку на доходи фізичних осіб, проведення пенсійної реформи. «Є всі умови для того, щоб перевести зарплату з конвертів», - наголосив Глава держави, додавши, що вигоду від цього отримують і місцеві бюджети.