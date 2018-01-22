Глава держави: Ключовим викликом залишається війна Росії проти України

Президент Петро Порошенко серед серйозних викликів, які стоять перед країною в поточному році, назвав російську агресію проти України. «Безумовно, ключовим з них продовжує залишатися – війна Росії проти України», - заявив Петро Порошенко під час прес-конференції.

Глава держави наголосив, що ціна агресії для агресора зростає завдяки зміцненню Збройних Сил України і продовженню політики санкцій проти Москви. «Це, звичайно, значно зменшує ризик повномасштабної агресії росіян по всіх азимутах, але аж ніяк не зводить цю загрозу до нуля. Тому наша армія має забезпечити безпеку по всій лінії державного кордону», - відзначив він.

«Посилення її бойової спроможності залишиться моїм головним пріоритетом як Верховного Головнокомандувача Збройних Силу України. Наші Збройні Сили слід укріпити настільки, щоби вони були не лише обороноздатними, але й спроможними звільнити окуповані території. Це – наше безумовне право, і воно має бути забезпечене достатнім військовим потенціалом», - підкреслив Петро Порошенко.

Водночас, за словами Президента, пріоритетним, більш в того, в даний час і безальтернативним, вважається саме мирний, політико-дипломатичний спосіб відновлення територіальної цілісності. «Будемо дотримуватися Мінських домовленостей і наполегливо добиватися розміщення миротворчої місії ООН на прийнятних для України умовах», - додав він.

Петро Порошенко також відзначив важливість прийняття Закону про відновлення державного суверенітету на окупованій частині Донбасу. «Цей Закон набув зараз чинності. Найближчим часом, згідно його вимог, я проведу реорганізацію управління підрозділами Збройних Сил на Сході», - зазначив він.