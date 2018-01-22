Глава держави: Крим – лакмусове питання для кожного українського громадянина, для кожного політика світу, на яке він собі має відповісти

Президент Петро Порошенко взяв участь у судовому засіданні із розгляду кримінального провадження щодо звинувачень у державній зраді колишнього президента Януковича. Зокрема, Глава держави поінформував суд про обставини його поїздки на територію АР Крим у лютому 2014 року та події, свідком яких він був на той час.

За словами Петра Порошенка, 27 лютого 2014 року він запропонував, за дорученням Голови Верховної Ради, виконуючого обов’язки Президента України Олександра Турчинова, негайно вилетіти в Крим і особисто провести переговори з депутатами Верховної Ради Криму, «щоб зупинити ті руйнівні процеси, які почалися зі спроби оголошення незаконного референдуму, переконати депутатів і переконатися самому в процесах і подіях, які тоді відбулися в Сімферополі і Криму».

Президент повідомив, що згідно доручення він був уповноважений «від імені Верховної Ради України проводити консультації та переговори щодо стабілізації та врегулювання політичної ситуації в АР Крим». Він також додав, що готовий надати відповідний документ суду.

Президент також детально поінформував суд про обставини своєї поїздки в Крим. Зокрема, він повідомив, що особисто переконався в тому, що Верховна Рада АР Крим не працювала. «Оточена вона була так званими «маленькими зеленими чоловічками», військовослужбовцями регулярних сил РФ і ланцюгом осіб в камуфляжі, які себе називали «кримською самообороною», але координувалися офіцерами спецслужб РФ», - сказав Петро Порошенко. Він зазначив, що все це було зафіксовано на відеокамери журналістів, які були там присутні.

Глава держави також повідомив, що його спроба потрапити до ВР Криму була заблокована зазначеними особами, включаючи військовослужбовців Росії. «В цей час я був оточений декількома, спочатку десятками, а потім сотнями людей. Частина з них була провокаторами, які намагалися вдарити, тиснути, якось погрожувати мені. Але частина людей стала на мій захист і вважаю, що в той час була безпосередня загроза моєму життю. І дуже дякую тим людям, які були недалеко від мене і які своїми діями мене захистили. Також там було декілька міліціонерів. Хочу скористатися можливістю і подякувати їм, бо ці міліціонери намагалися чесно виконувати свої обов’язки», - сказав він.

«Я особисто бачив військовослужбовців у зеленій формі – це були військовослужбовці збройних сил Російської Федерації як зі складу Чорноморського флоту, так і з регулярних сил, які були передислоковані в ці дні, починаючи з 20 лютого на територію України, в АР Крим. Через відповідні аеропорти і порти України. Без згоди Української держави. Без відповідних процедур, що може кваліфікуватись як агресія і незаконна анексія суверенної і незалежної території України. Це те, що у Сімферополі, і в Криму я бачив особисто, на власні очі», - також повідомив Петро Порошенко.

Він додав, що зі слів працівників аеропорту знав, що у повітряному просторі знаходяться літаки без розпізнавальних знаків, які перекидають сили.

Крім того, уже з офіційних повідомлень України, а також у ЗМІ були численні повідомлення щодо способів штурму українських військових частин, захоплення українських кораблів, штурму і психологічного тиску, який чинився на українських військовослужбовців, на українських патріотів, на кримських татар, що повністю характеризує всі ці кроки, як елементи брутального порушення міжнародного права і агресії з боку сил РФ проти суверенної і незалежної держави.

«З точки зору міжнародного права країна-агресор Російська федерація не мала жодних підстав діяти у спосіб, який вона продемонструвала починаючи з 20 лютого 2014 року. Я думаю, що буде можливість задати це питання тим, хто приймав рішення щодо початку агресії поти України з боку Російської федерації», - підкреслив Президент.

Петро Порошенко також зазначив, що Росія була визнана агресором у Резолюції Генеральної асамблеї ООН ще у 2014 році, якою було рішуче засуджено анексію Криму.

«Це взагалі дуже лакмусове питання – для кожного українського громадянина, для кожного політика світу, на яке він собі має відповісти. Крим – український? Чи «Крим – наш», як стверджують росіяни? Причому далеко не всі. В Україні конфлікт, громадянська війна чи факт агресії Російської федерації? Десяток тисяч жертв як серед солдат, так і серед цивільного населення є на совісті агресора чи результатом громадянської війни?», - наголосив Глава держави.

Він також підкреслив, що частиною гібридної війни Росії проти суверенної і незалежної держави Україна є та пропаганда, яку вона намагалась і намагається розповсюдити по всьому світу. Зокрема, нав’язування думки, що Крим – російський, в Україні – громадянська війна і жертви – це жертви громадянської війни.

Президент підкреслив, що на сьогоднішній день українська сторона зібрала численні докази, які в тому числі надаються у судових процесах за різними напрямками. В тому числі, у міжнародному суді ООН. Йдеться про висунення звинувачень РФ у фінансуванні тероризму, порушенні морського права чи порушенні конвенції з ліквідації расової дискримінації тощо.

«Тому я вважаю, що це питання не лише політичне, не лише безпекове, а це питання, в тому числі і суто юридичне. В тому числі і процес, який сьогодні відбувається, має виключно важливе значення не лише для України», - підсумував Глава держави, додавши, що це було однією із найважливіших обставин, через яку він прийняв рішення сьогодні взяти участь у судовому засіданні.