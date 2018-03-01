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Глава держави: Кувейт підтримує ініціативу України щодо місії миротворців для відновлення миру на Донбасі

18 березня 2018 року - 16:04

Глава держави: Кувейт підтримує ініціативу України щодо місії миротворців для відновлення миру на Донбасі

Президент Петро Порошенко наголошує, що Держава Кувейт потужно підтримує Україну у міжнародних організаціях.

«Ми відчуваємо дуже сильну і потужну підтримку Кувейту у міжнародних організаціях. Кувейт зараз є членом Ради безпеки ООН спільно із Швецією», - зазначив Президент у коментарі.

За словами Глави держави, сьогодні в ході його візиту до Кувейту відбулась зустріч ще й зі спікером Парламенту Швеції.

«І два члени Ради безпеки ООН чітко наголосили на тому, що вони будуть твердо підтримувати ініціативу України, українського Президента щодо прийняття рішень і надання мандату миротворців для відновлення миру та спокою на Донбасі і першого безпекового пакету для відновлення суверенітету і територіальної цілісності», - повідомив Петро Порошенко.

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Державний візит Президента України до Держави Кувейт

18 березня 2018 року - 13:01
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