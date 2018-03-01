Глава держави: Кувейт підтримує ініціативу України щодо місії миротворців для відновлення миру на Донбасі

Президент Петро Порошенко наголошує, що Держава Кувейт потужно підтримує Україну у міжнародних організаціях.

«Ми відчуваємо дуже сильну і потужну підтримку Кувейту у міжнародних організаціях. Кувейт зараз є членом Ради безпеки ООН спільно із Швецією», - зазначив Президент у коментарі.

За словами Глави держави, сьогодні в ході його візиту до Кувейту відбулась зустріч ще й зі спікером Парламенту Швеції.

«І два члени Ради безпеки ООН чітко наголосили на тому, що вони будуть твердо підтримувати ініціативу України, українського Президента щодо прийняття рішень і надання мандату миротворців для відновлення миру та спокою на Донбасі і першого безпекового пакету для відновлення суверенітету і територіальної цілісності», - повідомив Петро Порошенко.