Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

22 січня 2018 року - 15:57

Переглянути всі відео
ностанні новини

Україна зараз інша і ми чекаємо на інвесторів – Президент у Давосі

25 січня 2018 року - 20:49

Президент провів зустріч із Прем’єр-міністром Республіки Хорватія

25 січня 2018 року - 18:58

Президент України зустрівся з Президентом групи Світового банку Джим Йонг Кімом

25 січня 2018 року - 18:50

Президент у Давосі зустрівся з Прем'єр-міністром Королівства Нідерланди

25 січня 2018 року - 17:48

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Швейцарської Конфедерації
Робочий візит Президента України до Швейцарської Конфедерації

24 січня 2018 року - 17:31

Перейти до всіх галерей

Глава держави: Маємо сприяти підготовці закону про Антикорупційний суд до другого читання

25 січня 2018 року - 11:22

Глава держави: Маємо сприяти підготовці закону про Антикорупційний суд до другого читання

Під час під час виступу на «Українському сніданку», який відбувається в рамках 48-го щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Президент Петро Порошенко наголосив на необхідності продовження роботи з підготовки законопроекту про Антикорупційний суд до другого читання.

«Ми  продовжуємо нашу співпрацю із МВФ. Я хочу подякувати Девіду Ліптону (першому заступнику Директора-розпорядника МВФ – ред.) та Крістін Лагард (Директору-розпоряднику МВФ – ред.), ми мали прекрасну зустріч та обговорення того, що і коли має бути зроблено. Включно з питанням про Антикорупційний суд», - сказав Петро Порошенко.

«Це є моєю ініціативою в парламенті. І ми маємо прискорити зустріч експертів-законодавців аби сприяти підготовці цього закону до другого читання»,- наголосив Президент.

в
Відео
ф

Робочий візит Президента України до Швейцарської Конфедерації

24 січня 2018 року - 17:31
Президент Петро Порошенко бере участь у 48-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія, 24 січня 2017 року
Версія для друку