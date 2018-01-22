Глава держави: Маємо сприяти підготовці закону про Антикорупційний суд до другого читання

Під час під час виступу на «Українському сніданку», який відбувається в рамках 48-го щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Президент Петро Порошенко наголосив на необхідності продовження роботи з підготовки законопроекту про Антикорупційний суд до другого читання.

«Ми продовжуємо нашу співпрацю із МВФ. Я хочу подякувати Девіду Ліптону (першому заступнику Директора-розпорядника МВФ – ред.) та Крістін Лагард (Директору-розпоряднику МВФ – ред.), ми мали прекрасну зустріч та обговорення того, що і коли має бути зроблено. Включно з питанням про Антикорупційний суд», - сказав Петро Порошенко.

«Це є моєю ініціативою в парламенті. І ми маємо прискорити зустріч експертів-законодавців аби сприяти підготовці цього закону до другого читання»,- наголосив Президент.