Глава держави: Ми засвоїли уроки історії і політичну боротьбу утримуватимемо в межах європейських стандартів, щоб ворог не зміг підірвати нас із середини

Президент Петро Порошенко переконаний, що якби визначні особи початку минулого століття – Михайло Грушевський, Павло Скоропадський, Володимир Винниченко, Симон Петлюра спільно відстоювали інтереси Української держави, вона б не втратила своєї незалежності 100 років тому.

«У кожного з них – своя правда. Історія не знає умовного способу. Але в чому я певний, так це в тому, що, якби всі ці беззаперечно видатні постаті спрацювали як одна команда, Україна не втратила би незалежності. В чому переконався зараз, під час відвідання Музею Києва, де є виставка історичних документів, які демонструють рішення, які приймалися в ті часи», - сказав Глава держави під час виступу на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки.

«Ubi соnсоrdia ibi victoria. Де злагода, там перемога. І ця мудрість, закарбована у крилатому латинському вислові, відтак була відома ще в давньоримські часи. І це саме те, що наші предки недооцінили сто років тому. Головне, що не дало тоді постати українській незалежній державі – брак внутрішньої єдності, політичні чвари, анархія», - також наголосив Петро Порошенко.

Завадила консолідації українського суспільства в ті часи і комуністично-більшовицька демагогія, зазначив він. «Те, що тепер називається популізмом. Замість того, щоб консолідувати нас в єдину націю – розпалювала класову та соціальну ненависть між різними верствами суспільства. Фантазії про безбуржуазність української нації, неповага до права власності, право сили, а не сила права, брак компетентності та управлінського досвіду, перевага ідеологів над технократами – все це аж ніяк не сприяло українському державному будівництву», - сказав Президент також зауваживши, що утвердженню незалежної України того часу заважали і постійні чвари у владі.

«Калейдоскопічні зміни урядів, змови і постійні заколоти не залишали шансів на успіх нашої справи. За чотири роки влада в Києві змінилася, уявіть собі, за чотири роки – понад десять разів. Поки врешті-решт не дісталася Кремлю на цілих сімдесят один рік», - констатував він.

Саме пропаганда та розповсюдження «фейкових новин» в ті часи допомогло більшовикам в ті часи перемогти, тому нині важливо віднайти способи протидії цій технології, підкреслив Глава держави. «Відповідь на запитання, як боротися з російською пропагандою, яка підриває суверенітет та демократію у всьому світі, зараз це вже визнано, шукають на рівні Євросоюзу та його окремих членів. Ми координуємо наші зусилля зовні з нашими партнерами, а всередині країни я розраховую на саморегуляцію та пропозиції з боку української медіа-спільноти», - сказав Петро Порошенко.

«Ми засвоїли уроки. Ми усвідомили помилки. Ми не допустимо їх повторення. Я переконаний, нам вистачить розуму і сил, щоби політичну боротьбу всередині країни утримувати в межах європейських стандартів стосунків влади та опозиції. Це потрібно для того, щоби ворог не зміг підірвати нас із середини, щоби п'ята колона не підняла голови, щоби отаманщина не руйнувала основ державності і демократії», - наголосив Президент.