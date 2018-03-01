Глава держави: Нарешті, відроджується українське кіно, яке має величезний суспільний попит

Президент Петро Порошенко на церемонії вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка 2018 року відзначив зміцнення позицій української мови в різних сферах суспільного життя – на телебаченні та на радіо, у кінематографії та у книговидавництві.

Глава держави нагадав, що напередодні цьогорічних шевченківських днів Конституційний Суд України визнав неконституційним мовний Закон від 2012 року. «За потаємним задумом його авторів, явних і залаштункових, Закон мав довершити чорну справу творців Валуєвського циркуляру та Емського едикту. КСУ лише виписав свідоцтво про смерть того злочинного акту, де-факто ж кінець його настав кілька років тому. За час, що Закон лежав у суді, ми осучаснили мовне законодавство, воно пішло далеко вперед у зміцненні позицій української мови в абсолютно різних сферах суспільного життя», - наголосив Президент.

За його словами, найбільш відчутно це на українському радіо після введення в дію позаминулого року Закону про квоти на радіостанціях. «Пам’ятаєте, який тоді був галас? Як нас всі звинувачували, що ми робимо неправильну справу? А зараз, дякуючи цьому Закону, ефір наповнився україномовним змістом та продуктом, а творче українське середовище буквально вибухнуло новими пісенними проектами та музичними колективами», - зазначив Петро Порошенко.

Глава держави також нагадав про Закон щодо квот на телебаченні, який лише починає діяти. «Але вже до початку дії Закону ми бачимо набагато більше україномовних програм на ТБ. Стали знімати та показувати україномовні серіали, нарешті. Не перероблені, а справжні – наші. Тоді як раніше у цій сфері суцільно панував російський секонд-хенд», - наголосив він.

Також відроджується національний кінематограф і саме українською мовою. За словами Президента, минулого року за державної підтримки завершено 47 різножанрових фільмів, а цього року на кіновиробництво планується виділити мільярд гривень - вдвічі більше, ніж попереднього.

«Нарешті відроджується українське кіно. Податкові та митні преференції, новітні моделі кіновиробництва – це кілька місяців тому закріпили Законом про державну підтримку кінематографії. Із приємністю очікуємо найближчим часом чимало цікавих прем’єр про наше – про Крути, про Петлюру, про АТО, про Чорнобиль. До речі, й національна Шевченкіана має поповнитися художнім фільмом «Тарас. Повернення», - наголосив Глава держави. Він додав: «Подивіться на прокатний успіх «Кіборгів» та багатьох інших українських фільмів. Саме це свідчить про величезний суспільний попит, який існує на «своє» українське кіно. Важливо ж не тільки, скільки знімають, але й набагато важливіше - скільки дивиться це кіно».

Глава держави зауважив, що в 2017 році в українських кінотеатрах на фільми українського виробництва глядачі купили 1,5 млн квитків. «Своїми грошима підтримавши українську кінематографію. Це їх свідомий вибір. І це саме те, чому я тішусь. Напевно, це ще не так багато. Звичайно, мені і вам хотілося би, щоб це було більше, але хочу наголосити, що це майже в чотири рази більше, ніж в 2016 році. Я не маю жодного сумніву, що в 2018 році цю тенденцію ми точно продовжимо», - сказав Президент.

За словами Глави держави, позитивні зрушення намітилися і в українському книговидавництві. Президент зазначив, що регулярно буває у Львові та відвідує «Книжковий Арсенал», і помітив відчутні зміни. «Політичне рішення обмежити імпорт книжок з країни-агресора та боротьба з контрабандою, якою ці книги завозилися, створили нові ніші для нашого книговидавництва, нові можливості. Дуже добре, що українських книжок зараз стає набагато більше, зросли обсяги перекладеної літератури. Люди дедалі більше, нарешті, читають українською», - зауважив він.

Водночас, за словами Президента, попри ці позитивні тенденції, якісного та кількісного ривка у книжковій галузі, на жаль, все ще не сталося. «Уряд має знайти економічні важелі для стимулювання книговидання, а письменників та сумлінних дистриб’юторів захистити від піратства і порушень їхнього права інтелектуальної власності, насамперед в Інтернеті», - наголосив Петро Порошенко.