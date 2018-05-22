Глава держави: Наша місія – повернути об’єкти Міноборони, щоб вони працювали на українських воїнів

Президент Петро Порошенко наголосив, що в попереднє десятиліття під керівництвом різних очільників міністерства оборони багато військових об’єктів були розпродані і зруйновані.

«В ті часи не було жодного міністра оборони, при якому казарми не рівнялися б з землею, військові містечка не виставлялися б на продаж. Та що там військові містечка. Стадіони, шпиталі. Руйнувалася обороноздатність держави. Продавалися будівельним компаніям, за безцінь скупалися ділянки землі і на місці будувалися елітні котеджні містечка, елітні квартири, на яких потім «гріли руки» нечисті на руку ділки в купі з представниками оборонного відомства», - наголосив Глава держави під час наради на Львівщині.

«Впевнений в тому, що зараз наша місія – і хочу відмітити не легку місію міністра оборони, начальника Генштабу – у тому, щоб це повернути; відремонтувати; це має працювати на українського воїна», - підкреслив Петро Порошенко.

Президент зауважив, що сьогодні відвідав Тисовець: «Якщо хтось там був два роки тому, то ви там під великим мікроскопом солдатів не побачили би. Все руйнувалося, дробилося і розтаскувалося. І лише дивом, і зусиллями міністра не було виставлено на продаж».

За словами Глави держави, сьогодні не тільки українські воїни, але і їхні родини з дітьми можуть отримати якісний відпочинок на об’єктах, які відновлені чи повернуті в Міноборони.

Президент зазначив, що за його зверненням Міністерству оборони був переданий будинок відпочинку, який раніше належав Національному банку і нині там українські воїни мають можливість відпочивати та реабілітуватися. Він також повідомив, що зараз проводиться робота, щоб ще один будинок відпочинку почав працювати на армію. «До середини липня сподіваюся, що українські ЗСУ будуть поповнені ще одним будинком відпочинку», - додав він.

«Відпочинок і якісна реабілітація воїна – це також один із ключових елементів відновлення боєздатності людини і армії», - наголосив Глава держави.