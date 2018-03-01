Глава держави: Необхідно посилити роль європейських дипломатів у звільненні українських заручників

Президент Петро Порошенко переконаний, що задля ефективного просування у питаннях звільнення українських патріотів, які перебувають у полоні бойовиків та незаконно утримуються в Росії, необхідно посилити участь європейської дипломатії у цьому процесі.

«Вважаю, що необхідно зробити більш значимою роль європейської дипломатії у справі звільнення заручників на Донбасі», - заявив Глава держави, повідомивши, що питання заручників також обговорювалося сьогодні під час зустрічі Віце-Президентом Європейської Комісії – Високим Представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федерікою Моґеріні.

«Ми бачимо, що після очевидного успіху, який ми спостерігали в грудні, коли вдалося звільнити 74 українських заручника, ми знову, більш ніж на 2,5 місяці, не маємо прогресу, незважаючи на абсолютно конкретні пропозиції, які були надані російській стороні», - констатував Петро Порошенко.

«Це стосується як заручників, яких вони незаконно утримують на окупованій території, так і політичних полонених, політичних заручників, які утримуються в тюрмах Російської Федерації, включаючи Сущенка, Сенцова, кримських татар та багатьох інших», - додав він.