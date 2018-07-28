Глава держави підписав Закон «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти»

Президент Петро Порошенко підписав Закон України № 2505-VIII «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти».

Документ визначає правовий статус осіб, зниклих безвісти, та забезпечує правове регулювання відносин, пов’язаних із встановленням та обліком, розшуком і соціальним захистом таких осіб та їх родичів.

Закон спрямований на імплементацію міжнародних договорів із міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини щодо захисту осіб, зниклих безвісти, та їхніх родичів, учасницею яких є Україна.

Документом визначаються й основні повноваження та завдання Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, що є постійно діючим дорадчо-консультативним органом при Кабінеті Міністрів, порядок її утворення, перелік органів, представники яких включаються до Комісії.

Законом також створюється Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти (далі - Реєстр) - електронна база даних, що міститиме відомості про осіб, зниклих безвісти, інформацію про невпізнані останки, а також про наявність чи відсутність рішення суду про визнання розшукуваних осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими. Документом визначено структуру Реєстру, порядок внесення відомостей та надання інформації з нього тощо.

Реалізація положень Закону дозволить належним чином врегулювати правовий статус осіб, зниклих безвісти, забезпечити належний правовий захист таких осіб та їхніх родичів, а також врегулювати питання їх розшуку у відповідності до стандартів міжнародного гуманітарного права, міжнародного права прав людини та рекомендацій Ради Європи.

Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.