Глава держави підписав Закон про запобігання та протидію домашньому насильству

Президент Петро Порошенко підписав Закон України № 2229-VIII «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

Документом передбачається впровадження комплексного підходу до боротьбі з домашнім насильством, суттєве доповнення існуючих інструментів такої боротьби, введення нових визначень термінів, та інших норм, спрямованих на покращення захисту потерпілих від домашнього насильства. Зокрема, Законом передбачено створення та забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства.

Документ спрямований на узгодження положень чинного законодавства України у сфері протидії домашньому насильству та насильству стосовно жінок і адаптування його до європейських стандартів, що забезпечують підготування бази для ратифікації Стамбульської конвенції.