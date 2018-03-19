Глава держави підписав Закон щодо удосконалення законодавчого врегулювання будівництва доріг на умовах концесії

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг», прийнятий Верховною Радою України 27 лютого 2018 року.

Реалізація Закону сприятиме створенню умов для залучення інвестицій на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг на умовах концесії.

Законом передбачено внесення змін до Законів України «Про концесії», «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг», «Про автомобільні дороги», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», «Про відчуження земельних ділянок інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», спрямованих на удосконалення законодавчого врегулювання будівництва та експлуатації автомобільних доріг загального користування державного значення на умовах концесії.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.