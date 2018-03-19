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Заява Президента України у зв’язку із проведенням окупаційною адміністрацією т.з. виборів в тимчасово окупованому Криму
Заява Президента України у зв’язку із проведенням окупаційною адміністрацією т.з. виборів в тимчасово окупованому Криму

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Офіційний візит Президента України до Держави Катар
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Глава держави підписав Закон щодо заборони допуску осіб зі зброєю до будівель, де працюють Верховна Рада, Президент, Уряд, інші органи держвлади

21 березня 2018 року - 14:40

Глава держави підписав Закон щодо заборони допуску осіб зі зброєю до будівель, де працюють Верховна Рада, Президент, Уряд, інші органи держвлади

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», який був прийнятий Верховною Радою України 20 березня 2018 року.

Відповідно до Закону до будинків, де працюють Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, а також будинків, де працюють інші органи державної влади України і щодо яких здійснюється державна охорона, не допускаються особи з холодною чи вогнепальною зброєю (крім осіб, які відповідно до цього Закону здійснюють державну охорону відповідного будинку). Також до будинків, де працюють Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, не допускаються особи з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами.

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

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